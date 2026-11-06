El postre Chajá cumple 100 años: la historia del clásico dulce que nació en Paysandú

FOTO: El postre Chajá, uno de los dulces más tradicionales de Uruguay.

El postre Chajá, uno de los dulces más tradicionales de Uruguay y también muy conocido en Argentina, celebra un siglo desde su creación en Paysandú. Alfonso, integrante de la familia que continúa al frente del histórico emprendimiento, destacó el valor de sostener una tradición que atravesó generaciones. “Estamos conmemorando ya los 100 años. Somos la cuarta generación y hoy estamos los tres hermanos encabezando este desafío día a día”, contó a Cadena 3.

La historia comenzó con Orlando, bisabuelo de Alfonso y creador del postre. Según relató, era una persona muy trabajadora y apasionada por la cocina, especialmente por la repostería. Comenzó a elaborar aquella preparación y, con el tiempo, la demanda creció. Sin embargo, el producto todavía no tenía un nombre que lo identificara.

FOTO: Alfonso, familiar del creador del chajá.

La denominación surgió de manera espontánea, durante un encuentro entre Orlando y un amigo que le pidió que preparara nuevamente aquel dulce que tanto le gustaba. “Le dijo que parecía como el pájaro chajá”, recordó Alfonso. La comparación hacía referencia al merengue que recubre el postre, similar al plumaje del ave, y a su interior liviano. Así quedó bautizada una creación que con el tiempo trascendió las fronteras uruguayas.

A 100 años de su nacimiento, el Chajá es parte de la identidad gastronómica de Paysandú y un clásico que también conquistó a los argentinos. La cuarta generación de la familia continúa con la elaboración y el desafío de preservar el legado de su fundador. “La verdad que es un placer para nosotros”, expresó Alfonso sobre la responsabilidad de mantener viva una historia que comenzó hace un siglo.

Informe de Agustín Dadamio.