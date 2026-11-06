Piden investigar los fondos de la AFA tras el fallo que ratificó el control de la IGJ

El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, celebró las decisiones de la Corte Suprema sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y reclamó que el organismo profundice la revisión de sus balances para establecer el destino de los recursos y quiénes se beneficiaron con gastos millonarios.

"La Corte lo que hizo es poner las cosas en su lugar", afirmó en diálogo con Cadena 3. El abogado y docente universitario, especialista en derecho comercial y societario, estuvo al frente de la IGJ entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

El máximo tribunal dejó sin efecto, por arbitraria, una sentencia de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había dado por cancelada la inscripción de la AFA en la IGJ. Estableció que el organismo conserva sus facultades de fiscalización mientras no se complete ese trámite. Además, rechazó que una investigación por presunta administración fraudulenta se acumulara con una causa por lavado de activos en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Para Vítolo, las decisiones aportan "un poco de aire fresco" a una Justicia que, según sostuvo, está desprestigiada y bajo sospecha de haber sido cómplice de las maniobras investigadas en la AFA y la Superliga.

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó al traslado del domicilio de la asociación a Pilar. Sostuvo que la mudanza era una "farsa" destinada a eludir los controles de la IGJ y favorecer la intervención de González Charvay en las investigaciones.

Según relató, las inspecciones realizadas durante su gestión habían constatado que la entidad no funcionaba en el domicilio que declaraba. Recordó las imágenes de un baldío con pastizales y agregó que en el predio que actualmente se presenta como sede hay un chalet.

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También señaló que, para realizar una asamblea, la AFA debió alquilar una carpa y baños químicos porque los participantes no entraban en el inmueble. A su entender, la decisión de reunirse allí, en lugar de hacerlo en Ezeiza, buscaba reforzar la apariencia de que la institución funcionaba en Pilar.

"Lo único que estaban haciendo era tratar de escapar a la fiscalización", sostuvo. Añadió que, por entonces, la IGJ impulsaba la designación de veedores e intentaba determinar qué se había hecho con el dinero y quiénes habían recibido beneficios de la asociación.

Vítolo también cuestionó la actuación de González Charvay. Aseguró que uno de los imputados le había enviado un correo electrónico para pedirle que se hiciera cargo de la causa en la que era investigado, una situación que consideró inadmisible.

Consultado sobre si esperaba una decisión favorable de la Corte, respondió que confiaba en que el tribunal revirtiera lo resuelto por la Cámara Civil por la gravedad de los defectos que advertía. Su incertidumbre, explicó, estaba en cuánto tiempo demoraría la resolución.

Interpretó que la Corte actuó por la gravedad de las deficiencias del fallo y destacó que dispuso el regreso del expediente para que otros jueces dictaran una nueva sentencia.

Sobre su actuación al frente de la IGJ, aclaró que buscaba ejercer las facultades de control del organismo. "Yo no era querellante, no promoví un juicio contra la AFA; simplemente queríamos entrar y ver los balances", explicó.

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Según relató, la Cámara Civil había bloqueado esa revisión con el argumento de que se trataba de una cuestión privada de la asociación y que no existía interés público. "¿Qué es lo que hay en esos balances para que haya tanta desesperación y tanto movimiento para que no se vea?", planteó.

El exfuncionario sostuvo que deben esclarecerse los ingresos generados por partidos de las selecciones en el exterior y los fondos recaudados por el empresario Javier Faroni. Cuestionó que no se conozca con precisión si esos recursos ingresaron al país y cómo quedaron reflejados en los estados contables.

También consideró que la documentación podría permitir identificar a quienes, durante los últimos diez años, recibieron viajes, estadías en hoteles y traslados pagados con fondos del fútbol. Vinculó esa revisión con la posibilidad de determinar si existió un entramado de relaciones indebidas con sectores de la Justicia.

Consultado sobre cómo actuará el actual titular de la IGJ, Alejandro Horacio Ramírez, evitó anticipar una respuesta: "Habría que preguntarle a él".

Sin embargo, insistió en que el organismo debe investigar a fondo el comportamiento de la AFA como asociación civil, el destino de sus fondos, los eventuales faltantes y los beneficiarios de los gastos.

Entrevista de Miguel Clariá, Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.