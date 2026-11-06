Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 6 de noviembre

Este viernes, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran una notable diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo o blue. Según los datos actualizados, el dólar oficial se compra a 1.520 pesos y se vende a 1.570 pesos. Estos valores representan el cambio establecido por el Banco Central y son los más accesibles para la compra directa en entidades bancarias.

En contraposición, el dólar blue, el que se negocia en la calle y se rige por la oferta y demanda, presenta un precio más elevado. Este viernes, la compra se sitúa en 1.535 pesos y la venta en 1.555 pesos. La diferencia de cotización se debe a la escasez de dólares en el mercado formal y a las restricciones impuestas por el gobierno.

Por otra parte, el dólar mayorista, donde operan principalmente las entidades financieras, se encuentra en 1.536,5 pesos para la compra y 1.545,5 pesos para la venta. Este tipo de cambio también es relevante, ya que influye en los precios de productos importados y en la economía en general.

Además, la cotización del dólar contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores pasar divisas al exterior, se ubica en 1.658,4 pesos para la compra y 1.664,9 pesos para la venta. Este precio resulta atractivo para aquellos que buscan realizar inversiones más allá de las fronteras argentinas.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se compra a 1.650,69 y se vende a 1.654,95 pesos. Esta modalidad ha ganado popularidad en los últimos años, ofreciendo una alternativa para la protección de capitales en un contexto de volatilidad económica.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior y operación con tarjetas de crédito, se encuentra en valores significativamente más altos: 1.976 pesos para la compra y un asombroso 2.041 pesos para la venta. Estos valores incluyen el recargo del impuesto PAIS y son una opción a tener en cuenta para quienes planean viajar o realizar compras en divisas.

El impacto de estas variaciones en el tipo de cambio es profundo, afectando desde el costo de vida diario de los consumidores hasta las decisiones de inversión de los ahorristas. Las restricciones cambiarias, las políticas económicas del gobierno y la incertidumbre política son factores que influyen en la fluctuación de estos precios, y deben ser monitoreados de cerca por todos los argentinos.