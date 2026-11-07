La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo en el Gigante de Arroyito para ver a Central

FOTO: Victoria Villarruel llegó al Gigante de Arroyito para el partido de Rosario Central.

La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo este sábado en el Gigante de Arroyito para ver el partido que Rosario Central jugó contra Estudiantes de Río Cuarto, decisivo para la tabla anual.

La funcionaria dio aviso a las autoridades de la institución antes del encuentro, que arrancó a las 17:30, para ocupar un lugar en las tribunas.

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Su paso por el estadio llamó la atención tanto en el plano deportivo como en el político, aunque su relación con Central viene de lejos. La propia Villarruel contó tiempo atrás que su simpatía por el auriazul nace de la familia.

Aunque nació en Buenos Aires, su conexión con Rosario Central se explica por su padre, oriundo de Rosario y fanático del club, igual que el resto de la rama paterna.

La vicepresidenta recordó que de chica miraba los partidos de Central por televisión junto a él, y que de ahí le quedó el cariño por el equipo y por la ciudad.