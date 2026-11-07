Restricción judicial para Mauro Icardi: no podrá ver a su hija Francesca por 45 días

El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre ha dictado una medida cautelar que prohíbe al futbolista Mauro Icardi acercarse o tener contacto con su hija Francesca durante 45 días. Esta decisión se enmarca en una denuncia presentada por Wanda Nara, que incluye acusaciones de lesiones leves.

La resolución, firmada por el juez Orlando Abel Díaz, establece que Icardi no podrá acercarse a menos de 100 metros de la menor ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde ella se encuentre. También se le prohíbe comunicarse con ella por medios personales, telefónicos, redes sociales, servicios de mensajería o a través de terceros.

La medida se adoptó bajo el régimen de protección previsto en la normativa sobre violencia familiar y estará vigente por 45 días a partir de la notificación formal al futbolista. El fallo advierte que el incumplimiento de esta orden podría resultar en una imputación por desobediencia judicial.

Además, el juez ha ordenado la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a la menor, así como la participación de la Asesoría de Menores. También se ha dispuesto el sorteo de un Juzgado de Familia para abordar asuntos relacionados con la guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación.

La resolución judicial se produce tras un incidente ocurrido en el barrio La Isla, en Nordelta, donde la policía respondió a una denuncia sobre una posible situación de violencia infantil. Según el acta policial, el personal del Comando de Patrullas de Tigre recibió una alerta a través del sistema 911 alrededor de las 17 horas y se dirigió a la residencia.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien informó que había recibido mensajes de su hija a través de la plataforma iCloud. De acuerdo con la documentación del expediente, la menor, de 11 años, habría indicado que había sido agredida físicamente por su padre, quien se encontraba en su habitación desde hacía varias horas sin haber almorzado.

El incidente ocurrió en el contexto de una disputa familiar y mientras estaba vigente una disposición judicial que establecía la permanencia de la niña con su padre hasta el 16 de noviembre. Según el parte policial, cuando los efectivos llegaron, no pudieron ingresar al domicilio inicialmente debido a que un hombre les indicó que no tenían autorización para hacerlo. Poco después, la menor salió llorando y se dirigió hacia su madre.

La niña expresó su deseo de irse con Wanda Nara y afirmó que había sido golpeada y amenazada por su padre. Estas declaraciones fueron registradas en el informe elaborado por los agentes que intervinieron.

Se solicitó una ambulancia para evaluar la salud de la menor. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el lugar y no detectó lesiones graves que justificaran su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, recomendó estudios complementarios debido a un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Wanda Nara informó que su hija tenía programada una intervención quirúrgica de meniscos para las próximas semanas.

La investigación judicial continúa bajo el análisis de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones tanto en la denuncia penal como en las cuestiones familiares relacionadas con el caso.