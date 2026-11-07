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Paquito Ocaño cantó en "Modo Folclore", contó su historia y se emocionó con un mensaje especial

En la sexta edición del ciclo folclórico de Cadena 3, el artista repasó sus inicios en la música, su profundo vínculo con el chamamé y se conmovió profundamente tras recibir un saludo sorpresa de su familia. Mirá el capítulo completo.

07/11/2026 | 14:12Redacción Cadena 3

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Paquito Ocaño en

FOTO: Paquito Ocaño en "Modo Folclore".

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Paquito Ocaño desplegó toda su identidad del norte cordobés y su calidez humana en una nueva entrega de Modo Folclore, el programa dedicado a las raíces musicales en Cadena 3.

En un encuentro que combinó interpretación en vivo y momentos de intimidad, el artista recorrió los hitos centrales de su trayectoria artística y reafirmó la vigencia de su propuesta cultural.

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A lo largo del programa, el cantante se detuvo en las vivencias de su pago natal en el norte de la provincia de Córdoba, rememorando los primeros pasos que marcaron su camino en la música popular. Durante la charla, hizo especial énfasis en su pasión por el chamamé, un género que adoptó como estandarte y que marca el ritmo de su repertorio actual. "Ahora todos cantan chamamé", dijo entre risas.

El instante de mayor emotividad de la jornada —la habitual perlita del programa— ocurrió cuando fue sorprendido con un mensaje especial de su familia. Visiblemente conmovido por el gesto, Paquito retribuyó el afecto interpretando una canción dedicada especialmente a sus hijos.

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Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del programa?
El protagonista es Paquito Ocaño, un artista del norte cordobés.

¿Qué programa se mencionó en el artículo?
Se mencionó el programa Modo Folclore de Cadena 3.

¿Qué género musical destacó Paquito Ocaño?
Destacó su pasión por el chamamé.

¿Qué momento emotivo ocurrió durante el programa?
Ocurrió cuando Paquito recibió un mensaje especial de su familia.

¿Dónde se desarrolla la historia de Paquito Ocaño?
La historia se desarrolla en el norte de la provincia de Córdoba.

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