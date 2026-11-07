Paquito Ocaño cantó en "Modo Folclore", contó su historia y se emocionó con un mensaje especial

Paquito Ocaño desplegó toda su identidad del norte cordobés y su calidez humana en una nueva entrega de Modo Folclore, el programa dedicado a las raíces musicales en Cadena 3.

En un encuentro que combinó interpretación en vivo y momentos de intimidad, el artista recorrió los hitos centrales de su trayectoria artística y reafirmó la vigencia de su propuesta cultural.

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A lo largo del programa, el cantante se detuvo en las vivencias de su pago natal en el norte de la provincia de Córdoba, rememorando los primeros pasos que marcaron su camino en la música popular. Durante la charla, hizo especial énfasis en su pasión por el chamamé, un género que adoptó como estandarte y que marca el ritmo de su repertorio actual. "Ahora todos cantan chamamé", dijo entre risas.

El instante de mayor emotividad de la jornada —la habitual perlita del programa— ocurrió cuando fue sorprendido con un mensaje especial de su familia. Visiblemente conmovido por el gesto, Paquito retribuyó el afecto interpretando una canción dedicada especialmente a sus hijos.

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