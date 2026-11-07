Leandro Paredes celebra su título con Boca: "Soñé toda mi vida con esto"
El capitán del 'Xeneize' expresó su felicidad tras el triunfo en la Liga, destacando la importancia de este logro en su carrera.
FOTO: Leandro Paredes
El capitán y referente de Boca Juniors, Leandro Paredes, compartió su emoción tras convertirse en campeón de Liga, luego de una victoria agónica contra Defensa y Justicia en la decimosexta fecha del Torneo Clausura: "Uno no se da cuenta de que a veces vive sus propios sueños".
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El relator de Cadena 3, Gustavo Vergara, hizo emocionar a los hinchas "Xeneizes" con un grito inolvidable que significó una nueva copa en su vitrina. Escuchá.
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El futbolista se mostró visiblemente emocionado tras obtener su primer título desde su regreso al Xeneize, donde fue fundamental en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena: "Soñé con volver desde el primer día que me tocó irme, con la ilusión de poder ser campeón. Nos tocó sufrir, pero éramos conscientes de que teníamos con qué llegar a esto y lo hicimos".
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Después de consagrarse campeón de la Tabla Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena afronta una agenda exigente que podría extenderse hasta el 19 de diciembre.
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Lectura rápida
¿Quién es el protagonista de la nota?
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.
¿Qué logró recientemente?
Paredes se consagró campeón de Liga con Boca Juniors.
¿Cómo se sintió tras el triunfo?
Se mostró emocionado y realizó declaraciones sobre su sueño de ser campeón.
¿Qué equipo venció para ser campeón?
Vencieron a Defensa y Justicia en la decimosexta fecha del Torneo Clausura.
¿Qué destacó Paredes sobre su regreso?
Expresó que soñó con volver y ser campeón desde el primer día que se fue.
[Fuente: Noticias Argentinas]