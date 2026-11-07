Leandro Paredes celebra su título con Boca: "Soñé toda mi vida con esto"

El capitán y referente de Boca Juniors, Leandro Paredes, compartió su emoción tras convertirse en campeón de Liga, luego de una victoria agónica contra Defensa y Justicia en la decimosexta fecha del Torneo Clausura: "Uno no se da cuenta de que a veces vive sus propios sueños".

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El futbolista se mostró visiblemente emocionado tras obtener su primer título desde su regreso al Xeneize, donde fue fundamental en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena: "Soñé con volver desde el primer día que me tocó irme, con la ilusión de poder ser campeón. Nos tocó sufrir, pero éramos conscientes de que teníamos con qué llegar a esto y lo hicimos".

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