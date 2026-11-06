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La construcción tuvo un fuerte salto en septiembre, mientras que la industria volvió a caer

La primera registró una suba de 5,1% con respecto a igual mes del año pasado. La segunda tuvo un descenso de 1,8% en igual período. 

06/11/2026 | 18:46Redacción Cadena 3

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La construcción tuvo un marcado repunto en el noveno mes del año.

FOTO: La construcción tuvo un marcado repunto en el noveno mes del año.

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La industria y la construcción registraron resultados dispares en septiembre, mes en el que la primera volvió a caer y la segunda logró repuntar, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo reflejó esto en los informes que difundió este viernes.

Industria

En el noveno mes del año, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotó un nuevo retroceso, esta vez del 1,8%, y cerró el acumulado del año con una contracción del 2,6%.

Se trata de la séptima caída que anota el sector industrial en lo que va de 2026: la más pronunciada se dio en febrero (-8,8%), mientras que marzo (5%) y junio (2%) fueron los únicos meses con avances.

En cuanto a la medición mes a mes, el IPIM aumentó 0,7% y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,4%.

En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis presentaron caídas interanuales:

- Alimentos y bebidas: -0,1%.

- Productos de tabaco: -6,5%.

- Productos textiles: 2%.

- Prendas de vestir, cuero y calzado: -5,3%.

- Madera, papel, edición e impresión: 6,4%.

- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: -0,8%.

- Sustancias y productos químicos: 3,9%.

- Productos de caucho y plástico: 1,7%.

- Productos minerales no metálicos: 5,1%.

- Industrias metálicas básicas: -1,1%.

- Productos de metal: -4%.

- Maquinaria y equipo: -26,8%.

- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22%.

- Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -3,5%.

- Otro equipo de transporte: 11%.

- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -4,9%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Construcción

En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) tuvo un repunte marcado del 5,1%. A su vez, en el período enero-septiembre, la variación fue positiva y cerró con un incremento del 1,3%.

El desempeño de este sector fue más positivo que negativo: anotó cinco meses con alzas, y marzo (12,5%) fue el de mayor incremento, mientras que retrocedió en los otros cuatro; entre ellos, se destaca julio (-4,5%).

Medido contra agosto, el sector anotó el mayor aumento en lo que va del año: fue del 7,8%, seguido por mayo (6%).

Respecto a los insumos, siete de los trece anotaron subas interanuales:

- Artículos sanitarios de cerámica: -8,2%.

- Asfalto: 0,5%.

- Cales: -0,2%.

- Cemento portland: 4,6%.

- Hierro redondo y aceros para la construcción: 5,2%.

- Hormigón elaborado: 12,8%.

- Ladrillos huecos: -0,7%.

- Mosaicos graníticos y calcáreos: -15%.

- Pinturas para construcción: 22,4%.

- Pisos y revestimientos cerámicos: -7,4%.

- Placas de yeso: 1,2%.

- Yeso: -7,7%.

- Resto: 12,2%.

Los protagonistas del sector no se muestran optimistas para el período octubre-diciembre en relación con el nivel de actividad esperado.

El 74% (obras privadas) y el 62,4% (obras públicas) no prevén cambios en la tendencia de los meses venideros; el 15% (obras privadas) y el 23,5% (obras públicas) creen que disminuirá la actividad, y solamente el 11% (obras privadas) y el 14,1% (obras públicas) creen que aumentará.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a celebrar los resultados mensuales en su red social, donde destacó los desempeños contra agosto de ambos sectores.

Lectura rápida

¿Qué sectores se analizaron en el informe? La industria y la construcción.

¿Quién informó sobre los resultados? El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

¿Cuándo se publicaron los informes? El informe fue difundido el viernes, correspondiente a septiembre.

¿Dónde se registró el mayor incremento en la construcción? En el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) con un repunte del 5,1%.

¿Por qué los protagonistas del sector de la construcción no son optimistas? Porque la mayoría no prevé cambios en la tendencia de actividad para el período octubre-diciembre.

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