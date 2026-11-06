Eusebio Calonge revela los secretos de "Todos los ángeles alzaron el vuelo", la nueva obra de La Zaranda

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, llegará a Buenos Aires el 12 de noviembre para presentar su más reciente creación, Todos los ángeles alzaron el vuelo, con texto de Eusebio Calonge y dirección de Paco de La Zaranda. El espectáculo ofrecerá una nueva temporada en el Teatro Sarmiento, que contará con 14 funciones programadas entre el 12 y el 29 de noviembre.

La obra, inspirada en la picaresca española, narra la historia de un universo habitado por dos prostitutas, un proxeneta, un exconvicto y un demente que representa a Caronte, a quienes se refiere como "criaturas caídas" que vagan por descampados y cuartos en ruinas en busca de una oportunidad de redención.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Eusebio Calonge desmenuza la génesis de estos "seres marginales", el rol del humor negro y la memoria de la actriz Laura Gómez-Lacueva, cuya muerte interrumpió el proyecto durante varios años.

En su reflexión sobre la historia detrás de los personajes y la elección de los "ángeles caídos", el autor sostiene que "los personajes nunca son la decisión de un autor". Según él, "los personajes son quienes lo eligen a uno. De algún modo se cuelan a través de nuestro dolor y nos guían por los abismos del mundo, esos mismos abismos a los que el teatro, como un arte en permanente fricción con su tiempo, siempre nos asoma. El personaje teatral humaniza al mito arcaico. Con la escritura, lo que un autor puede hacer en verdad es desenterrarlo, jamás crearlo, porque ya estaba latente antes de hacerse palabra", comentó.

Para Eusebio Calonge, el teatro es fundamental y esta obra "abre preguntas": "Creo que las dejará en torno al destino y sobre dónde se puede poner la última esperanza. Estos personajes cruzan una vida turbulenta para alcanzar la elevación, un sentido trascendente. Y eso es algo que no estaba previsto en el texto original; es la propia voz del teatro quien te lo regala en el camino escénico".

A pesar de centrarse en la tragedia, la obra se destaca por sus momentos de humor negro. El autor explica cómo utiliza el humor como herramienta para descomprimir: "Toda tragedia tiene momentos en que su tensión se atenúa, y esa es una forma necesaria para que el relato coja aire si se quiere continuar el in crescendo hacia el culmen. De ahí nace el humor en las obras de La Zaranda: de ese 'reír por no llorar' del refrán popular. Por otra parte, es un humor muy perturbador, porque nos sorprende riéndonos de cosas terribles, y eso termina por congelar la sonrisa".

La promoción del espectáculo destaca que el montaje está dedicado a Laura Gómez-Lacueva, actriz de la compañía fallecida en 2023. ¿Cómo se transformó el duelo en un hecho teatral?

"La obra comencé a trabajarla directamente con ella, que era para mí una actriz con la que compartía códigos artísticos y patrones de trabajo sumamente enriquecedores. Su muerte aplazó el estreno dos años porque nos causó una enorme conmoción y un desgarro demasiado profundo como para poder seguir inmediatamente sin ella", explicó Eusebio Calonge.

En homenaje a ella, el espectáculo debía continuar: "Luego comprendimos que la obra debía ser un canto a su presencia en nuestras vidas y no a su ausencia, y por eso decidimos retomarla". En este sentido, Eusebio subraya la importancia de cada uno de sus actores: "En La Zaranda cada actor y cada actriz aporta desde un universo propio donde impera su absoluta creatividad. Eso hace a cualquiera verdaderamente irremplazable".

La Zaranda es mucho más que un espectáculo, es una familia: "A lo largo de nuestra historia hemos suspendido funciones, pero nunca hemos hecho reemplazos. Cambiar a un actor es cambiar al personaje por completo, y eso transformaría la obra desde sus cimientos, es decir, desde un texto que se enraíza directamente en la memoria vivida de quien está en escena".