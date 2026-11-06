Maluma sorprende en Miami con el anuncio de su gira 'Loco X Volver World Tour 2027'

FOTO: Se armó la fiesta: así fue el momento en que Maluma anunció su gira en el aeropuerto

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Con la bandera colombiana en mano y en un ambiente festivo, el famoso artista Maluma reveló su nuevo tour, titulado "Loco X Volver World Tour 2027", en una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Durante el evento, también se estrenó el video oficial de la gira.

La cita tuvo lugar en la terminal de American Airlines, que adaptó parte de su espacio para sorprender tanto a viajeros como a fanáticos. Mientras aguardaban su embarque hacia Colombia, Maluma apareció acompañado de sus músicos, ofreciendo un set inesperado con interpretaciones de sus éxitos "Según Quién", "Felices Los 4", "Hawái" y "Loco X Volver".

El fondo del escenario estuvo marcado por los destinos hacia cinco ciudades colombianas que la aerolínea conecta desde Miami, incluyendo Medellín, ciudad natal del artista. Este contexto no fue elegido al azar, ya que su más reciente álbum, "Loco X Volver", profundiza en la temática del regreso a las raíces y la reconexión con las personas y lugares que nos definen. En este sentido, un aeropuerto representa un símbolo potente de esos viajes de retorno a casa, a la familia y a la cultura.

El anuncio culminó una campaña de dos semanas que dejó pistas sobre la gira en ciudades como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México. Durante este tiempo, carritos ambulantes inspirados en los tradicionales puestos colombianos recorrieron estas ciudades, complementados con intervenciones urbanas y colaboraciones con creadores de contenido que celebraron las diferentes etapas de su carrera.