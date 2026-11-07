FOTO: León XIV en Buenos Aires: detalles para asistir a la Santa Misa del lunes en el Monumento a los Españoles

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- El papa León XIV llevará a cabo diversas actividades religiosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante su visita. El Gobierno porteño, bajo la gestión de Jorge Macri, ha compartido información esencial para quienes deseen participar de la Santa Misa programada para el próximo lunes 9 de noviembre.

00.00: apertura de los accesos al público. Se aconseja llegar con anticipación para evitar inconvenientes.

10.00: el papa León XIV saludará desde el papamóvil, que recorrerá la avenida del Libertador desde el túnel de Olleros hasta el Monumento a los Españoles.

11.30: comenzará la Santa Misa en el escenario montado en la intersección de la avenida del Libertador y Sarmiento. 13.00: finalización de la celebración y comienzo de la desconcentración.

Dónde seguir la Misa

La misa se llevará a cabo en el Monumento a los Españoles, ubicado en el cruce de la avenida del Libertador y Sarmiento. El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 km de extensión, que se extenderá hasta Olleros. La infraestructura de sonido y pantallas permitirá a los asistentes seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y las áreas cercanas. Se dispondrá de 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas para la distribución de la comunión. Además, habrá 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y opciones gastronómicas.

Entradas y salidas

Ingresos: Las entradas se habilitarán en varios puntos, incluyendo:

Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset con Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Importante: El acceso por Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

Egresos: Las salidas se habilitarán por Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos, Maure hacia la misma avenida y Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Permitido: termo y mate, gorras, protector solar, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Prohibido: velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres y punteros láser, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines y rollers, cascos de moto y bicicleta, megáfonos y bocinas de aire, computadoras y objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Colectivos y subtes

Colectivos: Se reforzarán 116 líneas de colectivos, de las cuales 103 son nacionales y 13 de la Ciudad. Las líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán su servicio desde las 18 de este domingo.

Subte y Premetro: Durante el operativo del domingo y lunes, permanecerán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere (línea A), Pueyrredón (línea B), Jujuy (línea E) y Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).

Agencia NA