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Rosario Central le gana a Estudiantes de Río Cuarto y por ahora se consagraría

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07/11/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata. Torneo Clausura.

FOTO: Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata. Torneo Clausura.

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Rosario Central se mide este sábado contra Estudiantes de Río Cuarto en un partido crucial de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, que definirá al nuevo Campeón de LigaEl encuentro se juega a las 17:30 en el Estadio Gigante de ArroyitoHernán Mastrángelo es el árbitro degisnado del partido, asistido por Héctor Paletta en el VAR.

Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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Rosario Central, bajo la dirección de Jorge Almirón, llega a este encuentro en un excelente momento, habiendo conseguido siete triunfos en sus últimos ocho partidos. Esto le ha permitido meterse de lleno en la contienda por el título de Campeón de Liga, que se otorga al líder de la tabla anual.

A pesar de su buen rendimiento, el "Canalla" no tiene el control total de su destino, ya que necesita ganar y que tanto Boca como Argentinos Juniors no sumen de a tres. La opción alternativa para el equipo rosarino es empatar, esperando que Argentinos Juniors pierda y que Boca sea derrotado por más de seis goles por Defensa y Justicia.

En contraste, Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en la última posición de la Zona B, con apenas nueve puntos, y ya no tiene posibilidades de mantener la categoría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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