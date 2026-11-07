¡Boca campeón de la tabla anual! con un gol agónico de Valencia festejó en La Bombonera
El Xeneize se impuso 1-0 en la Bombonera con un gol de Enner Valencia en tiempo agregado y terminó por encima de Rosario Central. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el primer gran objetivo de la temporada.
FOTO: Enner Valencia festeja. Foto: archivo.
Boca consiguió una victoria agónica ante Defensa y Justicia y se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual. En un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, el Xeneize se impuso 1-0 este sábado en la Bombonera gracias a un gol de Enner Valencia en el tiempo agregado.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegaba como líder de la clasificación acumulada y necesitaba ganar para no depender de otros resultados. Rosario Central había conseguido su triunfo y esperaba un tropiezo del conjunto de La Ribera para quedarse con el primer lugar, pero el ecuatoriano apareció en la última jugada y desató el festejo de los hinchas.
Con ese resultado, Boca terminó un punto por encima del Canalla y se aseguró el título de la Tabla Anual.
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Torneo Clausura. Central le gana a Estudiantes de Río Cuarto y por ahora le arrebata el título a Boca
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Enner Valencia desató la locura en la Bombonera
Boca buscó el triunfo durante todo el encuentro, pero se encontró con un rival que resistió y con una actuación destacada del arquero Borgogno, quien respondió ante los distintos intentos del local.
La impaciencia comenzó a sentirse en las tribunas y también en el equipo a medida que avanzaban los minutos sin poder romper el cero. Arruabarrena movió el banco y sumó alternativas ofensivas para intentar quedarse con los tres puntos.
Cuando el empate parecía sentenciado, llegó la jugada decisiva. Después de un centro y una pelota que quedó boyando dentro del área, Enner Valencia apareció para definir con el arco a su disposición y marcar el 1-0 en el tiempo agregado.
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¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!!
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El tanto permitió que Boca superara a Rosario Central por una unidad y celebrara el campeonato de la Tabla Anual ante una Bombonera colmada.
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Lectura rápida
¿Qué equipo juega contra Boca? Defensa y Justicia es el rival de Boca en este partido crucial.
¿Cuándo se juega el partido? El encuentro está programado para el sábado a las 17:30.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como 'La Bombonera'.
¿Cuál es la situación de Boca en la tabla? Boca lidera la tabla anual con 60 puntos y necesita ganar para asegurar el título.
¿Cómo llega Defensa y Justicia al partido? Defensa y Justicia está en cuarto lugar en la Zona A con 28 puntos y busca superar a Boca.
[Fuente: Noticias Argentinas]