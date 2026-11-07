¡Boca campeón de la tabla anual! con un gol agónico de Valencia festejó en La Bombonera

Boca consiguió una victoria agónica ante Defensa y Justicia y se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual. En un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, el Xeneize se impuso 1-0 este sábado en la Bombonera gracias a un gol de Enner Valencia en el tiempo agregado.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegaba como líder de la clasificación acumulada y necesitaba ganar para no depender de otros resultados. Rosario Central había conseguido su triunfo y esperaba un tropiezo del conjunto de La Ribera para quedarse con el primer lugar, pero el ecuatoriano apareció en la última jugada y desató el festejo de los hinchas.

Con ese resultado, Boca terminó un punto por encima del Canalla y se aseguró el título de la Tabla Anual.

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Enner Valencia desató la locura en la Bombonera

Boca buscó el triunfo durante todo el encuentro, pero se encontró con un rival que resistió y con una actuación destacada del arquero Borgogno, quien respondió ante los distintos intentos del local.

La impaciencia comenzó a sentirse en las tribunas y también en el equipo a medida que avanzaban los minutos sin poder romper el cero. Arruabarrena movió el banco y sumó alternativas ofensivas para intentar quedarse con los tres puntos.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó la jugada decisiva. Después de un centro y una pelota que quedó boyando dentro del área, Enner Valencia apareció para definir con el arco a su disposición y marcar el 1-0 en el tiempo agregado.

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¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/956vwteOZF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

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El tanto permitió que Boca superara a Rosario Central por una unidad y celebrara el campeonato de la Tabla Anual ante una Bombonera colmada.

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