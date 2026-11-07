Descubren anillos misteriosos alrededor de una estrella muerta que anticipan el futuro del Sol

Astrónomos realizaron un hallazgo extraordinario al descubrir un doble anillo de restos planetarios alrededor de una estrella muerta, lo que ofrece una posible visión de lo que podría suceder a nuestro propio Sistema Solar dentro de miles de millones de años. Este sistema presenta dos anillos distintos de escombros, separados por un misterioso vacío que podría ser mantenido por cuerpos planetarios que sobrevivieron a la muerte de su estrella.

La investigación se llevó a cabo utilizando el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo del Sur. A diferencia de otros sistemas de escombros observados previamente alrededor de estrellas muertas, este sistema contiene dos discos separados de material dejado por planetas destruidos. Los investigadores creen que dos objetos sobrevivientes podrían estar moldeando esta estructura inusual, uno de los cuales podría ser tan grande como Plutón o incluso la Luna.

"Sabemos desde hace tiempo que los planetas pueden sobrevivir más allá de la transformación de su estrella central, pero este es el primer ejemplo de un sistema complejo con un doble disco de escombros y potencialmente dos planetesimales sobrevivientes", expresó Nicola Gentile Fusillo, astrónomo de la Università degli Studi di Trieste en Italia y autor principal del estudio publicado en Nature Astronomy.

En el centro del sistema se encuentra J1328-1450, una enana blanca. Estos restos estelares extremadamente densos se forman cuando estrellas similares a nuestro Sol agotan su combustible y alcanzan las etapas finales de su evolución. Tras expandirse drásticamente y desprender sus capas externas, dejan atrás sus núcleos expuestos.

Esta transformación puede ser catastrófica para los planetas cercanos. A medida que una estrella se hincha, puede engullir y destruir mundos que orbitan demasiado cerca. Objetos rocosos más distantes pueden sobrevivir al tumulto inicial, aunque las perturbaciones gravitacionales pueden eventualmente desintegrarlos. Sus restos pueden formar discos de escombros en rotación alrededor de la estrella muerta.

Los astrónomos han observado discos de escombros alrededor de otras enanas blancas, pero J1328-1450 es diferente. En lugar de un solo anillo de material planetario vaporizado, presenta dos anillos concéntricos, lo que significa que uno se encuentra más lejos de la estrella que el otro. Los anillos permanecen claramente separados, creando una estructura inusual que los científicos ahora intentan explicar.

"La estructura que observamos en este sistema es particularmente intrigante porque los dos anillos gaseosos son notablemente estables y permanecen separados por un vacío", comentó Felipe Lagos-Vilches, astrónomo de la Universidad de Warwick, Reino Unido, y de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile.

Los investigadores sospechan que dos cuerpos planetarios sobrevivientes, cada uno viajando en una órbita separada, son responsables de mantener la estructura de doble anillo. Uno de estos objetos, asociado con el anillo interior, se piensa que es comparable en tamaño a un asteroide típico, midiendo solo unos pocos kilómetros de ancho. El otro, más alejado de la estrella, podría ser mucho más grande, alcanzando potencialmente el tamaño de Plutón o incluso nuestra Luna.

Dichos objetos son conocidos como planetesimales, un término utilizado para cuerpos sólidos más pequeños asociados con la formación y evolución de sistemas planetarios. Aunque los dos sospechosos sobrevivientes no han sido observados directamente, su influencia gravitacional podría ayudar a explicar por qué los escombros permanecen organizados en dos anillos distintos en lugar de formar un disco continuo.

La evidencia provino de observaciones recopiladas con el instrumento X-Shooter en el VLT del ESO en el desierto de Atacama, Chile. Este instrumento analiza la luz a través de un amplio rango de longitudes de onda, permitiendo a los astrónomos examinar la composición química y el movimiento del material que rodea a objetos distantes.

Los discos de escombros descubiertos previamente alrededor de enanas blancas han compartido una firma observacional reconocible consistente con un único disco plano en rotación. J1328-1450 rompe ese patrón. Sus observaciones revelan en cambio la huella única de un disco doble, proporcionando evidencia de un arreglo mucho más complicado de restos planetarios.

El material también contiene pistas importantes sobre los mundos que alguna vez orbitaban la estrella. Los astrónomos detectaron calcio, oxígeno, magnesio y hierro, elementos comúnmente encontrados en material planetario rocoso en nuestro Sistema Solar. Su presencia indica que los anillos contienen restos de cuerpos sólidos en lugar de simplemente gas sobrante de la estrella misma.

Más intrigante aún, los dos anillos tienen composiciones químicas notablemente diferentes. El anillo interior contiene cantidades sustanciales de gas de magnesio, mientras que el anillo exterior está mayormente agotado de magnesio. Esta diferencia sugiere que el material en los dos anillos podría haber tenido su origen en planetas separados con diferentes composiciones. Si es así, el sistema podría preservar evidencia de múltiples mundos destruidos.

Otra posibilidad es que ambos anillos contengan material de diferentes capas del mismo cuerpo planetario. Por ejemplo, un anillo podría contener escombros de la corteza exterior de un planeta, mientras que el otro contiene material de su interior, como su núcleo. Cualquiera de las explicaciones ofrecería valiosas perspectivas sobre la destrucción de mundos rocosos y los complejos procesos que pueden continuar mucho después de que una estrella haya agotado su combustible.

Este descubrimiento también plantea una pregunta convincente sobre el destino final de nuestro propio vecindario planetario. Dentro de miles de millones de años, el Sol sufrirá una transformación similar. Se expandirá en una gigante roja, desprenderá sus capas externas y eventualmente se convertirá en una enana blanca. Durante este proceso, el interior del Sistema Solar experimentará enormes cambios, y la Tierra misma podría ser destruida.

No obstante, las observaciones de J1328-1450 sugieren que la muerte de una estrella no significa necesariamente la desaparición completa de su sistema planetario. Algunos objetos pueden sobrevivir, mientras que otros podrían ser destrozados en escombros que continúan orbitando al remanente estelar en arreglos complejos.

Al estudiar esta distante estrella muerta y sus inusuales anillos dobles, los astrónomos están obteniendo una rara oportunidad de investigar lo que queda después de que un sistema planetario experimenta una transformación tan violenta. "El sistema, por lo tanto, ofrece una visión notable de cómo podría ser el futuro de los sistemas planetarios, incluidos aquellos como el nuestro", concluyó Lagos-Vilches.