Científicos utilizan láser para desbloquear poderes eléctricos ocultos en un cristal

Investigadores de la Universidad de Auburn lograron utilizar breves destellos de láser para organizar pequeñas regiones eléctricas ocultas en un cristal, desvelando un misterio que ha intrigado a la comunidad científica durante décadas. Este hallazgo, que permite manipular el comportamiento eléctrico del material, podría abrir nuevas vías para el procesamiento y almacenamiento de información.

El estudio estuvo liderado por Wencan Jin, profesor asociado en el Departamento de Física de Auburn, y el estudiante de posgrado Mohamed Kandil. Su trabajo, titulado "Optical Poling of a Quantum Ferroelectric Metal across the Order-Disorder Phase Transition", fue reconocido con una sugerencia de edición en Physical Review Letters. Los cristales utilizados en la investigación fueron producidos por el Instituto Nacional de Ciencia e Tecnología Industrial Avanzada de Japón.

Un misterio de décadas dentro de un cristal

Los científicos estudiaron una versión modificada del titanio de estroncio, un material que presenta una combinación inusual de características eléctricas. Aunque los electrones pueden atravesar el cristal, este también contiene diminutas regiones con cargas eléctricas positivas y negativas, conocidas como regiones polares nanoscópicas. Estas "islas" microscópicas pueden orientarse en diferentes direcciones o alinearse entre sí. Comprender cómo y por qué ocurre esta alineación es crucial para explicar las propiedades del material y aprender a manipularlas.

A lo largo de los años, los científicos han intentado determinar qué sucede cuando estas regiones se organizan. Una teoría sugiere que los átomos se agrupan para generar un estado polarizado, mientras que otra plantea que las islas eléctricas ya están presentes y simplemente comienzan a alinearse al bajar la temperatura. La diferencia es similar a la de reunir a un grupo de personas o pedirles a quienes ya están reunidos que se orienten en la misma dirección. Dado que estas regiones son extremadamente pequeñas y generan señales muy débiles, determinar cuál de las dos explicaciones es correcta ha sido un desafío persistente.

Experimentos con láser revelan cómo surge el orden eléctrico

Para investigar, los investigadores de Auburn desarrollaron un sistema extremadamente sensible que utiliza láseres para medir cambios sutiles en el cristal. Al estudiar cómo el material alteraba la luz entrante, pudieron monitorear la orientación de sus regiones eléctricas mientras calentaban y enfriaban repetidamente la muestra.

Las mediciones revelaron un patrón claro. A temperaturas más cálidas, las diminutas regiones apuntaban en direcciones aparentemente aleatorias. Sin embargo, al enfriarse el cristal, comenzaron a adoptar orientaciones preferidas. Este comportamiento proporcionó evidencia convincente de que las islas eléctricas existían antes de alinearse, apoyando la teoría de que el enfriamiento organiza regiones ya presentes en el material.

Un destello de luz crea orden en un billonésimo de segundo

El equipo no solo observó este proceso natural, sino que también demostró que pulsos cortos de láser podían alinear temporalmente las islas eléctricas, incluso a temperaturas más altas donde normalmente permanecerían desorganizadas. Utilizando una medición óptica, pudieron detectar el patrón producido por la luz láser.

El efecto fue extraordinariamente breve, durando aproximadamente un picosegundo, es decir, un billonésimo de segundo. Sin embargo, la capacidad de crear y detectar esta alineación eléctrica mediante luz ofrece un enfoque prometedor para estudiar cómo podría controlarse la información a velocidades extremadamente altas.

Tres años de experimentos llevan a un avance

Lograr estos resultados requirió paciencia y refinamiento técnico. La colaboración comenzó en la reunión de marzo de 2023 de la American Physical Society, donde Jin conoció a investigadores japoneses capaces de producir los cristales especializados necesarios para los experimentos.

De regreso en Auburn, el equipo pasó casi un año refinando su equipo antes de poder detectar de manera confiable las débiles señales ópticas de las diminutas regiones eléctricas. El siguiente obstáculo fue aún más exigente: medir el intervalo extremadamente corto durante el cual la iluminación láser causaba la alineación de las regiones.

"El avance llegó en 2025, cuando Mohamed finalmente observó las regiones polares desordenadas alineándose bajo la iluminación láser", comentó Jin. "Ver esa señal emerger fue un momento emocionante para el equipo".

Este logro también representa un hito personal importante para Kandil, cuya primera publicación de investigación refleja tres años de trabajo experimental dedicado.

"Este experimento ha sido verdaderamente la odisea de Mohamed", dijo Jin. "Le tomó tres años de dedicación completar el trabajo y lograr su primera publicación".

Nuevas posibilidades para la tecnología de información ultrarrápida

El descubrimiento proporciona evidencia importante sobre cómo se desarrolla el orden eléctrico en este cristal inusual, al tiempo que establece un método para manipular ese orden con luz. En lugar de simplemente observar el comportamiento interno del material, los investigadores ahora pueden influir brevemente en sus patrones eléctricos microscópicos y detectar los cambios resultantes.

Aunque las aplicaciones prácticas siguen siendo una posibilidad futura, los experimentos ofrecen una nueva manera de investigar los rápidos procesos eléctricos que ocurren dentro de los materiales cuánticos. Al revelar cómo la luz puede controlar estos patrones previamente elusivos, los investigadores de Auburn han abierto otra vía para explorar tecnologías que podrían transformar la forma en que se procesa y almacena la información.