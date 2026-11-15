Los dinosaurios pudieron haber consumido algas hace 100 millones de años

Un nuevo estudio publicado en Frontiers in Ecology and Evolution sugiere que los dinosaurios que habitaron antiguas costas pudieron haber disfrutado de un sorprendente complemento en su dieta: algas y otros alimentos provenientes del océano. Investigadores descubrieron que los recursos marinos, que llegaban a las playas prehistóricas, ayudaron a alimentar a los dinosaurios y sus presas hace millones de años.

Hoy en día, las tormentas poderosas depositan frecuentemente algas y otros materiales oceánicos en las costas, creando oportunidades para que los animales terrestres encuentren alimento adicional. Este proceso, conocido como subsidización marina (MS), es especialmente común en entornos costeros y se vuelve más relevante cuando la comida en tierra es escasa, como durante sequías.

El estudio reveló que esta relación entre el mar y la tierra existía también durante la era de los dinosaurios. Al examinar las firmas químicas preservadas en los fósiles, los investigadores encontraron evidencia de que los recursos oceánicos contribuyeron a las cadenas alimenticias prehistóricas.

"Demostramos que los organismos terrestres costeros en los climas de invernadero del Cretácico dependían de recursos marinos para complementar sus dietas, de manera similar a como lo hacen los organismos modernos", explicó el autor principal, Dr. Clayton Forster, geólogo de la Universidad de Arkansas. "Podemos identificar que los recursos marinos se transmiten a lo largo de la cadena alimentaria e incorporan en los minerales de los huesos y dientes de dinosaurios, cocodrilos, tortugas y peces".

Claves químicas en los dientes de dinosaurios

Este descubrimiento ayuda a explicar un misterio de larga data relacionado con la composición química de los dientes de dinosaurios. Las plantas contienen dos formas de carbono conocidas como isótopos: 'ligero' (C-12) y 'pesado' (C-13). Los científicos pueden medir las cantidades relativas de estos isótopos, expresadas como δ13C, para identificar una huella química que se transmite desde los alimentos a los animales que los consumen.

A medida que los animales comen, esta firma de carbono se incorpora en su esmalte dental. El valor δ13C en el esmalte es típicamente más alto que el de los alimentos consumidos, mostrando un aumento de entre 11 y 13 partes por mil en los animales vivos. Sin embargo, mediciones anteriores de dientes de dinosaurios han revelado consistentemente valores inusualmente altos, que superan lo que los científicos esperarían de animales que solo consumen plantas terrestres.

Una posible explicación es que los dinosaurios, o los animales que consumieron, obtenían algunos de sus nutrientes del océano. "Al determinar la composición del isótopo de carbono en el esmalte dental de dinosaurios, peces y cocodrilos, podemos establecer cuál era su fuente dietética principal y si era diferente entre regiones", aclaró Forster.

Fósiles revelan una fuente de alimento oceánica prehistórica

Para investigar, los investigadores examinaron fósiles de ubicaciones costeras que bordeaban el Western Interior Seaway y la antigua costa del Golfo de México. Hace aproximadamente 100 millones de años, el Western Interior Seaway era un inmenso mar interior que dividía a América del Norte en dos masas de tierra separadas.

El equipo también analizó fósiles de ubicaciones más al interior, lo que les permitió comparar animales que vivían cerca del océano con aquellos que ocupaban entornos aislados. Los depósitos fósiles se formaron durante dos intervalos del Período Cretácico: el temprano Albian (hace unos 113-107 millones de años) y el temprano Cenomaniano (aproximadamente 100-96 millones de años).

Los investigadores utilizaron material fósil en polvo para medir las firmas isotópicas de carbono de ambos períodos. También determinaron las latitudes en las que los animales habían vivido para investigar si la geografía influía en los resultados. Emergiendo un patrón claro, los fósiles de entornos costeros contenían consistentemente valores δ13C más altos que aquellos de formaciones interiores.

Remarkablemente, las firmas costeras se mantuvieron similares en diferentes ubicaciones, independientemente de la latitud o la edad geológica. Estos hallazgos proporcionan la primera evidencia de subsidización marina en ecosistemas prehistóricos, indicando que los nutrientes del océano estaban ingresando a las cadenas alimenticias en tierra hace millones de años.

Las algas pudieron haber estado en el menú de los dinosaurios

Los investigadores también consideraron qué fuente de alimento oceánica podría explicar las amplias firmas químicas. "Los organismos costeros debieron haber consumido algún tipo de materia orgánica del océano, o presas que lo habían hecho. Este patrón se observa desde los peces hasta los megaherbívoros y sugiere que la fuente extra de carbono debió haber estado baja en la cadena alimentaria para afectar tanto a animales acuáticos como terrestres", explicó Forster.

Para que el mismo patrón químico aparezca en una variedad tan amplia de animales, la fuente alimentaria marina probablemente debió haber ingresado a la cadena alimentaria cerca de su base. También necesitaba ser algo que existiera a lo largo de las costas pero que estuviera ausente más al interior, mientras permanecía disponible durante millones de años. Las algas emergieron como la explicación más probable.

"Pocos organismos cumplen con estos criterios, además de las macroalgas marinas o macrófitas - las algas marinas", agregó Forster. "Dado el comportamiento casi ubicuo de los grandes herbívoros costeros actuales de complementar su dieta con algas, es probable que la mayoría de los dinosaurios herbívoros muestreados no fueran diferentes".

Los animales herbívoros modernos que viven cerca de las costas a menudo consumen algas para complementar sus dietas. La evidencia fósil sugiere que muchos dinosaurios herbívoros pudieron haber actuado de manera similar, con nutrientes marinos también pasando a otros animales a través de la cadena alimentaria.

No todos los dinosaurios tenían gusto por el mar

A pesar de la amplia evidencia de nutrientes marinos en las redes alimenticias costeras, los investigadores encontraron que no todos los dinosaurios aprovecharon estos recursos. Una notable excepción fue Tenontosaurus tilletti, un gran dinosaurio herbívoro cuyos fósiles han sido descubiertos en numerosas ubicaciones que datan del Período Cretácico.

Su esmalte dental contenía valores δ13C comparables a los de los animales modernos que se alimentan de plantas terrestres. Esto sugiere que Tenontosaurus tilletti no dependió de fuentes alimenticias marinas, a pesar de que otros dinosaurios aparentemente sí lo hicieron.

La diferencia también refuerza la interpretación de los investigadores sobre la evidencia fósil. Si los procesos geológicos que ocurrieron después de la muerte hubieran alterado las firmas de carbono en los dientes de dinosaurios, se esperarían los mismos valores inusuales de manera más amplia. En cambio, la variación entre especies sugiere que las lecturas elevadas reflejan diferencias genuinas en la dieta.

Una conexión antigua entre tierra y océano

Aunque los hallazgos proporcionan evidencia sólida de que los recursos marinos apoyaron los ecosistemas costeros examinados, quedan preguntas importantes. Los fósiles disponibles no incluyen especímenes de regiones polares o ecuatoriales durante el temprano Albian y el temprano Cenomaniano. Como resultado, los científicos aún no pueden determinar cuán extendido estuvo este comportamiento alimentario a través de diferentes latitudes.

Se necesitarán estudios adicionales para establecer si relaciones similares existieron durante otros períodos geológicos, incluyendo el anterior Período Jurásico y la posterior Era Cenozoica temprana. Más allá de revelar una posibilidad sorprendente sobre lo que comían los dinosaurios, el descubrimiento destaca cuán estrechamente la vida en tierra ha estado conectada con el océano a lo largo de la historia de la Tierra.

"Nuestro estudio enfatiza las conexiones entre los ecosistemas terrestres y marinos", concluyó Forster. "Están profundamente entrelazados y lo han estado durante cientos de millones de años. Esto resalta la importancia de los vínculos ambientales a través del tiempo y el espacio y de protegerlos donde existan hoy".