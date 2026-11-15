Un estudio revela un sorprendente dilema entre pingüinos en peligro de extinción en Nueva Zelanda

Un reciente estudio de la Universidad de Otago ha puesto de manifiesto un intrigante dilema en la población de pingüinos erectos en Nueva Zelanda. Aunque esta especie se reproduce únicamente en dos grupos de islas remotas, sus poblaciones están experimentando resultados dramáticamente diferentes. Mientras que una población se ha mantenido estable durante más de 25 años, otra ha sufrido una disminución de más del 40% en las últimas tres décadas.

El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, fue liderado por el Dr. Thomas Mattern del Tawaki Project, que reúne a científicos de los departamentos de Zoología y Ciencias Marinas de la universidad. Los investigadores también colaboraron con el Antarctic Research Trust y la Global Penguin Society.

Encuestas con Drones Revelan una División Sorprendente en la Población de Pingüinos

Los pingüinos erectos se reproducen exclusivamente en las islas Bounty y Antipodes, ubicadas a aproximadamente 800 kilómetros al sureste de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Para determinar cuántos pingüinos quedan, los investigadores realizaron extensas encuestas con drones entre 2022 y 2024, fotografiando y contando cada colonia de cría en ambos grupos de islas. Esto resultó en la primera encuesta poblacional completa de toda la especie.

"Los resultados contradicen una suposición de larga data", afirmó el Dr. Mattern.

Las pequeñas islas Bounty, con solo 50 hectáreas, albergaron casi tantas parejas reproductoras (aproximadamente 27,800) como las islas Antipodes (alrededor de 29,800), a pesar de que estas últimas son 40 veces más grandes y históricamente consideradas el bastión de la especie.

La diferencia en las tendencias poblacionales fue aún más inesperada. A pesar de su pequeño tamaño, las islas Bounty han mantenido un número relativamente constante de pingüinos reproductores durante décadas. Mientras tanto, las islas Antipodes han experimentado una disminución sustancial.

"Comparando los nuevos conteos con registros históricos desde mediados de la década de 1990, la población de las islas Bounty se ha mantenido esencialmente sin cambios durante al menos 25 años. En contraste, la población de las islas Antipodes ha disminuido más del 40% desde 1995", explicó el Dr. Mattern.

¿Por qué están desapareciendo los pingüinos de las islas Antipodes?

Los investigadores creen que varias presiones superpuestas podrían explicar por qué las dos poblaciones están yendo en direcciones opuestas. Los depredadores naturales, las tormentas cada vez más destructivas y las diferencias en los lugares donde las aves viajan y se alimentan podrían estar contribuyendo.

Un factor preocupante involucra a los skuas, aves subantárticas nativas que se alimentan de huevos y polluelos de pingüinos. A medida que las colonias de pingüinos se vuelven más pequeñas, las aves pierden parte de la protección que proporciona anidar juntas en grandes números.

El Dr. Klemens Pütz, coautor del estudio, sugirió que cambios relacionados con otra especie de pingüino podrían haber intensificado esta presión. Los pingüinos Rockhopper del Este sufrieron un colapso poblacional "catastrófico" durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy, quedan menos de 1,000 parejas reproductoras en las islas Antipodes.

“A medida que los Rockhoppers desaparecieron, los skuas pueden haber comenzado a alimentarse de los huevos y polluelos de pingüinos erectos”, dijo el Dr. Pütz.

Tormentas Más Fuertes y Diferentes Rutas de Migración Aumentan la Amenaza

Los depredadores no son el único desafío que enfrentan los pingüinos de Antipodes. Las tormentas cada vez más poderosas, coherentes con tendencias climáticas más amplias en el Océano Austral, han causado deslizamientos de tierra que fragmentan las colonias de cría y dejan a las aves más vulnerables.

Las diferencias en los hábitats oceánicos y los movimientos estacionales también podrían ayudar a explicar por qué las dos poblaciones han experimentado resultados tan contrastantes.

Según el Dr. Mattern, los pingüinos que crían en las islas Antipodes migran distancias considerables hacia la Zona Frontal Polar Antártica al finalizar la temporada de cría. En contraste, las aves de las islas Bounty permanecen más cerca de sus lugares de anidación, donde las aguas circundantes son más protegidas y pueden ofrecer más alimento.

Estas diferencias podrían dejar a las dos poblaciones expuestas a presiones ambientales muy distintas, a pesar de pertenecer a la misma especie.

El Extraño Paradoja del Pingüino de Schrödinger

Los investigadores han denominado a esta inusual situación "El Pingüino de Schrödinger", inspirándose en el famoso experimento mental de la física que involucra a un gato dentro de una caja sellada.

En ese experimento, se imagina que el gato está tanto vivo como muerto hasta que se abre la caja y se observa su condición. Sin embargo, el Dr. Mattern explica que el descubrimiento de los pingüinos invierte el concepto familiar.

"Con el gato de Schrödinger, abrir la caja resuelve la cuestión de una manera u otra. Con los pingüinos erectos, es lo opuesto. Desde la distancia, sin encuestas adecuadas, todos asumieron que había una sola respuesta para toda la especie. Al abrir la caja metafórica y mirar, encontramos que no había un solo estado, sino dos: estable en las islas Bounty, en declive en las islas Antipodes".

En otras palabras, observar a la especie en su conjunto puede ocultar lo que está sucediendo dentro de poblaciones individuales. Solo al examinar ambos grupos de islas por separado, los investigadores descubrieron cuán dramáticamente difieren sus circunstancias.

Una Crisis de Conservación Oculta para los Pingüinos en Peligro

El pingüino erecto es actualmente una de las cuatro especies de pingüinos en todo el mundo clasificadas como "En Peligro" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Otra especie de pingüino de Nueva Zelanda, el hoiho o pingüino de ojos amarillos, comparte esa designación.

Sin embargo, las dos especies han recibido niveles de atención muy diferentes. Mientras que la difícil situación del hoiho ha atraído un interés público y esfuerzos de conservación continuos, el pingüino erecto ha permanecido relativamente pasado por alto.

El Dr. Mattern explica que la clasificación actual de conservación de la especie se basa en estimaciones poblacionales de la década de 1970 que estaban considerablemente infladas. Cuando se consideran los nuevos resultados de la encuesta, la designación de "En Peligro" sigue siendo en gran medida apropiada para la población en declive de Antipodes, pero no para la población estable de las islas Bounty.

Esto crea un dilema de conservación difícil. Si las dos poblaciones se combinan en una sola evaluación, la clasificación de amenaza general de la especie podría mejorar, incluso cuando una población continúa en fuerte declive.

“Promediando ambas poblaciones, la clasificación global realmente mejoraría a "Vulnerable", ocultando la gravedad del declive en Antipodes y minimizando cómo está expuesta la población de Bounty, que probablemente es el último bastión seguro de la especie, a la pesca industrial”, advirtió el Dr. Mattern.

Los investigadores advierten que una clasificación general más favorable podría crear una impresión engañosa de seguridad. Aunque la población de las islas Bounty sigue estable, aún puede enfrentar amenazas significativas, particularmente de la actividad pesquera industrial.

“Una sola clasificación de amenaza, ostensiblemente mejorada, es como volver a cerrar la caja de Schrödinger, intercambiando una ilusión conveniente por la protección más fuerte que realmente necesita la población de las islas Bounty”, concluyó el Dr. Mattern.

Los hallazgos destacan por qué los esfuerzos de conservación deben tener en cuenta las circunstancias de las poblaciones individuales en lugar de depender exclusivamente del estado global de una especie. Para los pingüinos erectos, reconocer las diferencias entre los dos grupos de islas podría ser esencial para proteger su futuro.

El estudio recibió financiación de la Vontobel Foundation (Suiza) a través del Antarctic Research Trust y de la Global Penguin Society. La investigación se llevó a cabo bajo permisos emitidos por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.