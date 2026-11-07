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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 7 de noviembre.

El sorteo número 26608 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 7 de noviembre a las 21:00, destacando el número 5346, que representa a "A primera (Tomates)".

07/11/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26608 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 5346, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5346
2° 5806
3° 7784
4° 2788
5° 5959
6° 6876
7° 0106
8° 4816
9° 7189
10° 1721
11° 5556
12° 0855
13° 0004
14° 4699
15° 0634
16° 1152
17° 8603
18° 3308
19° 3697
20° 1091

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26608 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 7 de noviembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 5346, que representa a "A primera (Tomates)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en los medios de comunicación y sitios oficiales de lotería.

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