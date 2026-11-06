Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre, el mercado cambiario argentino refleja diversas cotizaciones del dólar que impactan en la economía cotidiana de los argentinos. La cotización más actual del dólar oficial está en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra, según el último registro del mediodía. Este tipo de cambio es el que utilizan los bancos y entidades financieras, y refleja el valor del dólar establecido por el Banco Central.

Por otro lado, el dólar blue, que es el que se compra y vende en el mercado informal, cierra este viernes en $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. Este cambio es relevante porque muchas personas recurren a este mercado ante las restricciones que existen para acceder al dólar oficial, afectando así las decisiones de consumo y ahorro de las familias argentinas.

Otra opción disponible es el dólar bolsa, que se encuentra en $1.582.20 para la venta y $1.575.80 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza principalmente para la compra de dólares a través de la compra y venta de acciones en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Es una alternativa popular para aquellos que buscan evitar el mercado informal pero sin salir de la regulación del sistema financiero.

Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL), que se opera de manera similar al dólar bolsa aunque a través de otras operatorias, tiene un valor de $1.664.90 para la venta y $1.658.40 para la compra. Este se utiliza a menudo para capitalizar inversiones en el extranjero.

Por la parte de los pagos con tarjeta en el exterior, el dólar tarjeta se cotiza en $2.041 para la venta y $1.976 para la compra, este tipo de cambio incluye el impuesto PAIS y es relevante para quienes viajan o realizan compras online en divisas. Por último, el dólar cripto, vinculado a las criptomonedas, se ubica en $1.643.58 para la venta y $1.639.96 para la compra, siendo una opción en auge ante las restricciones en el acceso a divisas tradicionales.

Es importante mencionar que las diferencias entre estas cotizaciones se deben a varios factores, incluyendo las políticas económicas del gobierno, la demanda de dólares para ahorro e inversión, y la percepción de los inversores locales y extranjeros. El ambiente económico actual, marcado por la incertidumbre política y la inflación, también influye en la valoración del peso argentino respecto al dólar.

Las distintas cotizaciones del dólar no solo afectan a quienes buscan comprar divisas, sino que también impactan en los precios de los productos importados y en el costo de vida en general. Por tanto, es fundamental que los ciudadanos conozcan estas variaciones y se mantengan al tanto de los cambios en el mercado cambiario.