Gastón Reartes recibió el último adiós entre aplausos, bocinazos y muestras de profundo cariño
Los restos del operador y compañero de Cadena 3, que falleció a los 54 años, descansan en el cementerio Parque Los Álamos, en Colonia Tirolesa. Familiares, amigos, colegas, artistas lo acompañaron en su despedida.
06/11/2026 | 16:10Redacción Cadena 3
FOTO: La emotiva despedida de Gastón Reartes
FOTO: La emotiva despedida de Gastón Reartes
-
Audio. Gastón Reartes recibió el último adiós entre aplausos, bocinazos y muestras de profundo cariño
Viva la Radio
-
Video. La emotiva despedida de Gastón Reartes
Viva la Radio
Gastón Reartes recibió el último adiós en medio de innumerables muestras de afecto y reconocimiento. Sus restos ya descansan en el cementerio Parque Los Álamos, ubicado sobre la ruta provincial A74, a la altura del kilómetro 8, en la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa.
La despedida comenzó en la sala velatoria de Caruso, donde se acercaron familiares, amigos y compañeros de Cadena 3. Muchos de ellos llegaron apenas terminaron sus respectivos turnos de trabajo para acompañar a quien fue mucho más que un colega: un compañero querido por todos.
También estuvieron presentes trabajadores de otros medios de comunicación, músicos, artistas, cantantes, representantes y managers que quisieron darle el último saludo.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El cariño hacia Gastón se hizo sentir incluso antes de llegar al cementerio. Durante la mañana, en la sede de Cadena 3, sobre avenida Alvear 139, automovilistas, taxistas y motociclistas hicieron sonar sus bocinas como una forma de homenaje. Una escena que volvió a repetirse frente a la sala velatoria y a lo largo del recorrido del cortejo fúnebre.
A medida que el vehículo que trasladaba sus restos avanzaba por las calles y rutas, la gente lo reconocía y encontraba distintas maneras de despedirlo: algunos gritaban su nombre, otros le enviaban besos, tocaban bocina, se persignaban o aplaudían. En el cementerio, los aplausos volvieron a multiplicarse como una última expresión de cariño.
Quienes compartieron con Gastón su vida cotidiana y sus jornadas de trabajo coincidieron en describirlo como una persona alegre, sencilla, buena gente y siempre dispuesta a compartir una sonrisa. Un buen compañero, de esos que dejan huella por su forma de ser y por el vínculo que construyen con los demás.
Gastón Reartes murió a los 54 años y su partida provocó un profundo dolor en la familia de Cadena 3 y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo.
Hoy queda el recuerdo de su alegría, su calidez y su compañerismo. Y también el agradecimiento de quienes pudieron compartir parte del camino con él.
Hasta siempre, Gastón. Un beso al cielo.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Quién recibió el último adiós? Gastón Reartes recibió el último adiós.
¿Dónde descansan sus restos? Sus restos ya descansan en el cementerio Parque Los Álamos en Colonia Tirolesa.
¿Qué muestra de cariño se realizó? Automovilistas, taxistas y motociclistas hicieron sonar sus bocinas como homenaje en la sede de Cadena 3.
¿Cómo fue descrito Gastón? Fue descrito como una persona alegre, sencilla, buena gente y siempre dispuesta a compartir una sonrisa.
¿A qué edad falleció? Gastón Reartes falleció a los 54 años, lo que causó profundo dolor en la familia de Cadena 3.