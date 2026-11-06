Gastón Reartes recibió el último adiós entre aplausos, bocinazos y muestras de profundo cariño

Gastón Reartes recibió el último adiós en medio de innumerables muestras de afecto y reconocimiento. Sus restos ya descansan en el cementerio Parque Los Álamos, ubicado sobre la ruta provincial A74, a la altura del kilómetro 8, en la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa.

La despedida comenzó en la sala velatoria de Caruso, donde se acercaron familiares, amigos y compañeros de Cadena 3. Muchos de ellos llegaron apenas terminaron sus respectivos turnos de trabajo para acompañar a quien fue mucho más que un colega: un compañero querido por todos.

También estuvieron presentes trabajadores de otros medios de comunicación, músicos, artistas, cantantes, representantes y managers que quisieron darle el último saludo.

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El cariño hacia Gastón se hizo sentir incluso antes de llegar al cementerio. Durante la mañana, en la sede de Cadena 3, sobre avenida Alvear 139, automovilistas, taxistas y motociclistas hicieron sonar sus bocinas como una forma de homenaje. Una escena que volvió a repetirse frente a la sala velatoria y a lo largo del recorrido del cortejo fúnebre.

A medida que el vehículo que trasladaba sus restos avanzaba por las calles y rutas, la gente lo reconocía y encontraba distintas maneras de despedirlo: algunos gritaban su nombre, otros le enviaban besos, tocaban bocina, se persignaban o aplaudían. En el cementerio, los aplausos volvieron a multiplicarse como una última expresión de cariño.

Quienes compartieron con Gastón su vida cotidiana y sus jornadas de trabajo coincidieron en describirlo como una persona alegre, sencilla, buena gente y siempre dispuesta a compartir una sonrisa. Un buen compañero, de esos que dejan huella por su forma de ser y por el vínculo que construyen con los demás.

Gastón Reartes murió a los 54 años y su partida provocó un profundo dolor en la familia de Cadena 3 y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Hoy queda el recuerdo de su alegría, su calidez y su compañerismo. Y también el agradecimiento de quienes pudieron compartir parte del camino con él.

Hasta siempre, Gastón. Un beso al cielo.

Informe de Celeste Benecchi