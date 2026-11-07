Los hongos mágicos reconfiguran el cerebro de maneras inesperadas, según científicos

Un estudio reciente de la Universidad de California, Santa Cruz mostró cómo la psilocibina, el compuesto activo de los hongos mágicos, reconfigura el cerebro al fomentar la creación de nuevas conexiones neuronales y fortalecer las existentes. Los investigadores hallaron que el comportamiento del fármaco varía entre ratones sanos y aquellos sometidos a estrés crónico, sugiriendo un potencial para reparar circuitos cerebrales dañados por el estrés prolongado. Más sorprendente aún, identificaron un método para desencadenar esta reconfiguración cerebral sin los efectos psicodélicos típicos asociados.

La investigación, publicada el 15 de octubre en la revista Nature Neuroscience, evidenció que la psilocibina no solo estimula la formación de nuevas conexiones entre las células cerebrales, sino que también promueve la eliminación de conexiones más antiguas, lo que indica que sus efectos van más allá de un simple aumento en la comunicación neuronal.

Los experimentos realizados en ratones revelaron un hallazgo intrigante: los científicos lograron separar los cambios celulares responsables de esta reconfiguración de la respuesta conductual comúnmente asociada a los efectos psicodélicos. Esto sugiere que algunos de los efectos de la psilocibina sobre la estructura cerebral podrían ser alcanzados sin las alucinaciones típicas del fármaco.

Este descubrimiento podría sentar las bases para el desarrollo de medicamentos que mejoren la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Tales tratamientos podrían ofrecer nuevas alternativas para la depresión, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otros trastornos psiquiátricos.

El equipo de investigación también identificó un grupo específico de neuronas en la corteza cerebral que desempeña un papel fundamental en los efectos de la psilocibina sobre las conexiones cerebrales. Es importante destacar que el impacto del fármaco no es uniforme; su influencia varía en función de si el cerebro ha experimentado previamente estrés crónico.

El autor principal, Yi Zuo, profesor de biología molecular, celular y del desarrollo en la UC Santa Cruz, consideró este trabajo como un avance significativo, especialmente en la comprensión de cómo la psilocibina reconfigura los circuitos neuronales y sus posibles implicaciones para el tratamiento de trastornos mentales.

Un nuevo enfoque hacia los psicodélicos

El interés científico en las drogas psicodélicas ha cambiado drásticamente en el último siglo. En la mitad del siglo XX, sustancias como la psilocibina y el LSD captaron la atención de los investigadores occidentales debido a sus poderosos efectos sobre la percepción, la conciencia y el estado de ánimo.

Los estudios iniciales sugerían que estos compuestos podrían tener aplicaciones en tratamientos psiquiátricos. Sin embargo, las investigaciones se desaceleraron notablemente después de que Estados Unidos aprobara la Ley de Sustancias Controladas en 1970, que impuso restricciones severas sobre estas sustancias.

En años recientes, los investigadores han renovado su interés en los psicodélicos, especialmente en su capacidad para producir cambios rápidos y potencialmente duraderos en la función cerebral. Estos compuestos son a veces descritos como "psicoplastógenos" porque pueden estimular la neuroplasticidad tras una sola dosis.

La neuroplasticidad es especialmente interesante para el tratamiento de la salud mental, ya que trastornos como la depresión pueden implicar interrupciones en los circuitos responsables de regular el estado de ánimo, las emociones y el comportamiento. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha reconocido anteriormente el potencial terapéutico de la investigación psicodélica al otorgar designaciones de Terapia Innovadora a sustancias como la psilocibina y el MDMA, con el fin de acelerar el desarrollo y revisión de tratamientos prometedores para condiciones médicas graves.

En septiembre de 2026, la FDA organizó una audiencia pública titulada "Consideraciones para el potencial uso terapéutico futuro de drogas psicodélicas", donde expertos discutieron sobre cómo los profesionales de la salud que administran tratamientos psicodélicos deben estar calificados, cómo podrían gestionarse los riesgos potenciales y cómo deberían diseñarse los futuros ensayos clínicos.

A medida que los reguladores evalúan cómo los tratamientos psicodélicos podrían convertirse en parte de la atención médica convencional, los investigadores se centran cada vez más en comprender exactamente qué hacen estas sustancias en el cerebro. Identificar los mecanismos celulares detrás de sus efectos podría ayudar a desarrollar tratamientos que sean tanto efectivos como más seguros de administrar.

Observando cómo la psilocibina reconfigura el cerebro

Para investigar cómo la psilocibina cambia la estructura cerebral, el equipo de UC Santa Cruz utilizó un método de imagen avanzada llamado microscopía de dos fotones. Esta tecnología permite a los científicos observar estructuras extremadamente pequeñas dentro de tejidos vivos con un detalle notable. Utilizando esta técnica, los investigadores siguieron conexiones individuales en neuronas de ratones vivos durante varias semanas, lo que les permitió observar cómo esas estructuras cambiaron tras el tratamiento con psilocibina.

Su atención se centró en proyecciones diminutas llamadas espinas dendríticas, que se extienden desde las neuronas y reciben mensajes de células nerviosas vecinas. Estas estructuras ayudan a formar sinapsis, los puntos de unión especializados a través de los cuales las neuronas se comunican. Las sinapsis son esenciales para procesar información y apoyar funciones como el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional.

Dentro de las 24 horas posteriores a la administración de psilocibina, los investigadores observaron un aumento considerable en la formación de nuevas espinas dendríticas. Sin embargo, el fármaco hizo más que fomentar la aparición de nuevas conexiones; también ayudó a que estas se desarrollaran en estructuras más maduras a un ritmo inusualmente rápido.

Normalmente, las espinas recién formadas comienzan como estructuras pequeñas e inmaduras, a menudo descritas como "stubby". Muchas de ellas permanecen inestables y desaparecen antes de convertirse en conexiones completamente desarrolladas. Después del tratamiento con psilocibina, sin embargo, una proporción mucho mayor se desarrolló en estructuras con una apariencia distintiva de "hongo". Estas espinas maduras son generalmente más estables y contienen mayores concentraciones de receptores que reciben señales químicas de neuronas vecinas.

Debido a estas características, las espinas maduras pueden soportar una comunicación más fuerte y persistente entre las células cerebrales, contribuyendo potencialmente a cambios duraderos en los circuitos involucrados en la memoria y el estado de ánimo.

Para el autor principal, Jacob Baker, una de las preguntas más relevantes es si estos cambios estructurales requieren la intensa experiencia psicodélica que típicamente produce la psilocibina. "Los psicodélicos son compuestos fascinantes porque tienen el potencial de transformar profundamente quiénes somos al reconfigurar los circuitos neuronales en nuestros cerebros", comentó Baker, estudiante de doctorado en el laboratorio de Zuo.

Psilocibina afecta de manera diferente a cerebros sanos y estresados

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue que la influencia de la psilocibina sobre las conexiones cerebrales varió dependiendo de si los ratones habían experimentado estrés prolongado. En ratones sanos, la psilocibina inicialmente estimuló la formación de nuevas espinas dendríticas. Sin embargo, durante las tres semanas siguientes, el número de conexiones gradualmente volvió a su nivel previo.

Esto sucedió en parte porque el cerebro eliminó algunas conexiones que existían antes del tratamiento. En lugar de simplemente acumular sinapsis adicionales, el cerebro sano pareció reorganizar su circuito existente mientras mantenía un equilibrio general.

Los investigadores observaron una respuesta diferente en ratones expuestos a estrés crónico. Para investigar esto, utilizaron un modelo de estrés leve impredecible, que expone a los animales a estresores de baja intensidad variables y produce cambios que se asemejan a ciertas características de la depresión humana.

El estrés prolongado interfiere con la comunicación neuronal y puede causar pérdidas sustanciales de conexiones sinápticas, debilitando con el tiempo los circuitos involucrados en funciones cerebrales importantes. Cuando los ratones estresados recibieron psilocibina, los investigadores observaron un aumento especialmente fuerte en la formación de nuevas espinas dendríticas.

Al mismo tiempo, la psilocibina evitó la tasa inusualmente alta de pérdida de conexiones asociada con el estrés crónico. Estos efectos sugieren que la psilocibina podría hacer más que aumentar temporalmente el número de conexiones en el cerebro; bajo condiciones estresantes, también podría ayudar a preservar conexiones existentes y restaurar circuitos que han sido interrumpidos.

"Estos hallazgos desafían la visión predominante de que la psilocibina simplemente aumenta la conectividad neuronal y sugieren que sus efectos dependen de la condición subyacente del cerebro", agregó Zuo.

¿Puede la psilocibina reconfigurar el cerebro sin alucinaciones?

Quizás la implicación más significativa de la investigación concierne a una pregunta de larga data en la medicina psicodélica: ¿son necesarias las alucinaciones y los estados alterados de conciencia para los cambios cerebrales que podrían contribuir a los beneficios terapéuticos?

Para explorar esta posibilidad, los científicos examinaron el papel de los receptores de serotonina 2A (5-HT2ARs), que son proteínas en las superficies de las células que responden a señales químicas. Estos receptores son fundamentales para los efectos de la psilocibina y otros psicodélicos clásicos.

Los investigadores se centraron en un grupo de células nerviosas llamadas neuronas piramidales de la capa 5, ubicadas en la corteza cerebral, la región exterior del cerebro involucrada en funciones complejas como la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. Las neuronas piramidales de la capa 5 sirven como importantes vías de comunicación que envían información de la corteza a otras regiones cerebrales.

Utilizando ratones modificados genéticamente, el equipo cambió selectivamente si estas neuronas poseían los receptores. Los resultados revelaron una separación notable entre los cambios en las conexiones cerebrales y un comportamiento asociado con la actividad psicodélica.

Cuando los investigadores restauraron los receptores de serotonina 2A solo en las neuronas piramidales de la capa 5, la psilocibina aún pudo estimular el desarrollo de nuevas sinapsis y ayudar a estabilizarlas. Sorprendentemente, estos ratones no mostraron la respuesta característica de sacudida de cabeza que los investigadores comúnmente utilizan como indicador de actividad psicodélica en roedores.

Los científicos luego realizaron el experimento opuesto. Cuando eliminaron los receptores de serotonina 2A específicamente de las neuronas piramidales de la capa 5, la psilocibina perdió su capacidad para estimular el mismo crecimiento estructural de sinapsis. Sin embargo, los ratones aún exhibieron la respuesta de sacudida de cabeza.

Estos resultados contrastantes demuestran que la señalización de los receptores de serotonina 2A en las neuronas piramidales de la capa 5 es necesaria y suficiente para los cambios cerebrales estructurales observados en los experimentos, mientras que esos mismos receptores no son requeridos para la respuesta conductual asociada a la actividad psicodélica.

En otras palabras, la vía celular responsable de la reconfiguración cerebral de la psilocibina puede separarse de la vía responsable de este marcador conductual particular de la actividad psicodélica.

Aunque los ratones no pueden describir experiencias subjetivas, la respuesta de sacudida de cabeza no establece directamente si un animal está experimentando alucinaciones. No obstante, los hallazgos proporcionan evidencia importante de que estos dos efectos involucran mecanismos celulares distintos.

Un camino potencial hacia tratamientos psicodélicos sin la experiencia intensa

El descubrimiento podría tener importantes implicaciones para el desarrollo de futuros medicamentos psiquiátricos. Si los investigadores pueden identificar compuestos que activen la capacidad del cerebro para reconstruir y reorganizar conexiones neuronales sin desencadenar efectos psicodélicos, podría ser posible crear tratamientos que preserven algunos de los beneficios terapéuticos de la psilocibina, evitando que los pacientes deban pasar por intensos estados alterados de conciencia.

Estos medicamentos podrían ser más fáciles de administrar y podrían requerir menos supervisión clínica intensiva que las terapias convencionales asistidas por psicodélicos. "Al demostrar que la remodelación terapéutica de circuitos y los efectos alucinógenos operan a través de vías celulares distintas, nuestro estudio proporciona un prometedor plano para diseñar análogos de fármacos no alucinógenos", concluyó Zuo.

Los resultados son prometedores, pero los experimentos se llevaron a cabo en ratones. Se requerirá investigación adicional para determinar si los mismos mecanismos celulares operan en humanos y si separar la reconfiguración cerebral de los efectos psicodélicos puede producir tratamientos efectivos para la depresión, el TEPT u otros trastornos psiquiátricos.

Por ahora, los hallazgos ofrecen una imagen más detallada de cómo la psilocibina cambia el cerebro y revelan una estrategia potencial para aprovechar sus efectos en las conexiones neuronales sin depender de la experiencia psicodélica en sí.