Inter Miami se dejó empatar 3-3 por Charlotte en el cierre de la fase regular de la MLS

FOTO: A pesar del empate, Inter ya estaba clasificado para los play off.

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- Inter Miami, ya clasificado para los play off de la MLS, no pudo sostener la amplia ventaja que había sacado y permitió que Charlotte alcance un agónico empate 3-3, en un partido válido por la última fecha de la fase regular de la MLS, jugado esta tarde en el Nu Stadium.

El equipo de Lionel Messi, quien fue titular y jugó los 90 minutos, pasó a ganar con los goles del jamaiquino Ian Frey, del uruguayo Luis Suárez y del argentino Rodrigo De Paul en el transcurso del primer tiempo.

El encuentro parecía definido; sin embargo, el conjunto visitante descontó con un doblete del israelí Liel Abada y en el final anotó el beninés Rodolfo Aloko para lograr una igualdad impensada.

A pesar de la frustración, el conjunto de Florida -dirigido por el argentino Cristian 'Kiky' González- quedó segundo en su zona, por detrás de Nashville, cómodo líder del grupo, ambos ya clasificados para los play off, en busca del título de la MLS.

Inter tuvo un ritmo vertiginoso en la primera parte, sacó una diferencia considerable, pero decayó en el complemento y permitió la reacción de su rival. Messi, por su parte, tuvo un rendimiento aceptable, pese a no haber marcado y ahora se enfoca en lo más importante: la serie de play off ante Cincinnati o Colombus Crew.

Además de Messi y De Paul, en Inter Miami también jugaron los argentinos Germán Berterame, David Ayala, Gonzalo Luján y Facundo Mura.