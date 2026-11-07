Arruabarrena celebra el título de Boca: "Ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca"

FOTO: Arruabarrena afirmó que el equipo ganó el partido del campeonato "a lo Boca"

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- El director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, expresó su satisfacción tras la consagración de su equipo como campeón de Liga, logrando el primer puesto en la Tabla Anual. Durante una declaración, resaltó la forma en que se logró el triunfo: "Lo ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca".

El Vasco también comentó sobre el desarrollo del encuentro, mencionando que prefiere que su equipo no sufra tanto en el campo de juego. A pesar de la victoria, destacó el buen desempeño del rival, Defensa y Justicia, durante los 90 minutos, especialmente antes de marcar el gol decisivo: "Enfrente teníamos a un equipo que sabe lo que quiere; en el primer tiempo no fue tan lúcido para nosotros, nos costó un poco, pero fuimos para adelante".

La victoria por 1-0 permite a Boca celebrar un nuevo logro, que se suma a su rica historia en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Arruabarrena demuestra una vez más su capacidad para enfrentar desafíos y alcanzar la gloria.

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