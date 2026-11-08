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Camilo Ugo Carabelli y un festejo polémico en un título ganado en Brasil

El argentino se impuso al local Thiago Seyboth Wild y provocó el enojo de los espectadores.

08/11/2026 | 22:43Redacción Cadena 3

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El festejo de la polémica, protagonizado por Camilo Ugo Carabelli.

FOTO: El festejo de la polémica, protagonizado por Camilo Ugo Carabelli.

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Camilo Ugo Carabelli (81°) se alzó con su segundo título Challenger de la temporada y lo celebró de manera particular, realizando un gesto que simulaba "mandar a dormir" a los espectadores en el estadio del abierto de Costa de Sauipe.

Tras el partido, el argentino se mostró sonriente, pero su rival, el brasileño Thiago Seyboth Wild, no apreció el festejo y rechazó el saludo de Carabelli al finalizar el encuentro.

Esta victoria permite a Ugo Carabelli regresar al top 70 del ranking ATP, lo que le otorga una posición favorable para participar en el cuadro principal del próximo Australian Open, acercándolo a la clasificación directa para los Masters 1000 de la temporada 2027.

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El tenista argentino aprovechó su regreso al circuito Challenger para sumar puntos en la gira sudamericana, luego de competir en Guayaquil la semana anterior. Aunque su triunfo fue significativo, el festejo generó un clima tenso en el estadio.

En declaraciones posteriores al partido, el oriundo del Bajo Belgrano mencionó que jugar en Brasil es "re difícil" para un argentino, especialmente cuando el oponente es local. El público, aunque inicialmente no reaccionó mal, terminó aplaudiendo al argentino por su logro.

"Te vuelven loco, pero es super entendible y lo mismo pasaría si fuera al revés", comentó Carabelli sobre el ambiente en el estadio. Después de ganar por 6-2 y 7-5, realizó un gesto con las manos, cerrando los ojos y simulando que dormía.

A pesar de los aplausos del público, la situación llevó a Seyboth Wild a cruzar un límite, negando el saludo a Carabelli cuando este se acercó a la red. Ante esta negativa, el argentino optó por saludar al árbitro en su lugar.

"Él es así, siempre fue así. No me molesta porque ya lo conozco desde chico", declaró Ugo Carabelli sobre la falta de respeto que recibió de su rival, cerrando el tema con la frase: "Son cosas del partido".

Lectura rápida

¿Qué logró Camilo Ugo Carabelli?
Ganó su segundo título Challenger de la temporada en Brasil.

¿Quién fue su rival en la final?
El brasileño Thiago Seyboth Wild.

¿Qué gesto realizó Carabelli tras el triunfo?
Simuló "mandar a dormir" a los espectadores.

¿Cómo reaccionó Seyboth Wild?
Negó el saludo a Carabelli después del partido.

¿Cuál es la próxima meta de Carabelli?
Clasificar al Australian Open y a los Masters 1000 de 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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