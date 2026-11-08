Modifican cortes de tránsito y refuerzan transporte por la visita del papa León a Córdoba

Ante la llegada del papa León XIV a Córdoba, las autoridades anunciaron modificaciones en el esquema de cortes vehiculares y detallaron los servicios especiales de transporte habilitados para facilitar el desplazamiento de los fieles.

Cortes programados para el lunes

A partir del mediodía se activará el corte vehicular en la zona de FADEA. Quedará restringida la Ruta 20, desde el ala hasta Camino Malagueño, y el área del Kempes hasta FADEA, con acceso únicamente peatonal.

Desde las 12 también se cortarán las vías C45, Tropezón, Armada Argentina y Circunvalación y Fuerza Aérea. Solo podrán ingresar vehículos y colectivos de quienes se dirijan a los bolsones de estacionamiento, desde la pasarela de Villa Unión hasta Armada Argentina y Circunvalación.

A las 20 se sumará el corte por avenida Colón hasta San Martín, Vélez Sarsfield, 27 de Abril (desde General Paz hasta Plaza San Martín) e Yrigoyen.

Restricciones del martes

El corte en el cuadrante céntrico se activará desde las 7 (y no desde las 6, como se había informado inicialmente). Afectará las arterias Cañada, Colón, Maipú y Pueyrredón. Se permitirá el ingreso peatonal, pero no se podrá acceder a la Plaza San Martín, donde permanecerán unos 3.000 religiosos a la espera del pontífice. En todos los sectores con restricción vehicular se habilitará la circulación a pie.

Servicios especiales de transporte: Habrá 300 colectivos especiales: 150 en zona sur y 150 en zona norte.

Zona sur: nodo Arenales hasta Manantiales.

Zona norte: nodo de la estación Rodríguez del Busto.

Las salidas operarán desde las 17 del lunes hasta las 5.30 del martes, con destino a AutoCity. Además, desde los mismos nodos funcionará un servicio especial de taxis que replicará el recorrido de los colectivos, a un costo de 10.000 pesos por tramo. Las unidades contarán con un sticker identificatorio.