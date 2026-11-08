Modifican cortes de tránsito y refuerzan transporte por la visita del papa León a Córdoba
El sumo pontífice arribará a la provincia este martes donde dará una misa en FADEA.
08/11/2026 | 22:04Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV habla en cadena nacional junto a Milei en Palacio Libertad.
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Audio. Info de servicios Córdoba-Papa León
El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú
Ante la llegada del papa León XIV a Córdoba, las autoridades anunciaron modificaciones en el esquema de cortes vehiculares y detallaron los servicios especiales de transporte habilitados para facilitar el desplazamiento de los fieles.
Cortes programados para el lunes
A partir del mediodía se activará el corte vehicular en la zona de FADEA. Quedará restringida la Ruta 20, desde el ala hasta Camino Malagueño, y el área del Kempes hasta FADEA, con acceso únicamente peatonal.
Desde las 12 también se cortarán las vías C45, Tropezón, Armada Argentina y Circunvalación y Fuerza Aérea. Solo podrán ingresar vehículos y colectivos de quienes se dirijan a los bolsones de estacionamiento, desde la pasarela de Villa Unión hasta Armada Argentina y Circunvalación.
A las 20 se sumará el corte por avenida Colón hasta San Martín, Vélez Sarsfield, 27 de Abril (desde General Paz hasta Plaza San Martín) e Yrigoyen.
Restricciones del martes
El corte en el cuadrante céntrico se activará desde las 7 (y no desde las 6, como se había informado inicialmente). Afectará las arterias Cañada, Colón, Maipú y Pueyrredón. Se permitirá el ingreso peatonal, pero no se podrá acceder a la Plaza San Martín, donde permanecerán unos 3.000 religiosos a la espera del pontífice. En todos los sectores con restricción vehicular se habilitará la circulación a pie.
Servicios especiales de transporte: Habrá 300 colectivos especiales: 150 en zona sur y 150 en zona norte.
Zona sur: nodo Arenales hasta Manantiales.
Zona norte: nodo de la estación Rodríguez del Busto.
Las salidas operarán desde las 17 del lunes hasta las 5.30 del martes, con destino a AutoCity. Además, desde los mismos nodos funcionará un servicio especial de taxis que replicará el recorrido de los colectivos, a un costo de 10.000 pesos por tramo. Las unidades contarán con un sticker identificatorio.
Lectura rápida
¿Qué evento se está organizando en Córdoba? La llegada del papa León XIV.
¿Cuándo se activarán los cortes vehiculares? A partir del mediodía del lunes y desde las 7 del martes.
¿Dónde se realizarán los cortes? En zonas como FADEA, Ruta 20, Cañada, Colón, entre otras.
¿Qué servicios de transporte se ofrecerán? Habrá 300 colectivos especiales y un servicio especial de taxis.
¿Cuál será el costo del servicio de taxis? 10.000 pesos por tramo.