Explosión en siderúrgica de Turquía deja 10 muertos y 4 desaparecidos en Aliaga

FOTO: Sube a 10 cifra de muertos en explosión en siderúrgica de Turquía; aún hay 4 desaparecidos

ESTAMBUL (AP) — Una enorme explosión y un incendio en una planta siderúrgica del oeste de Turquía dejaron 10 muertos el lunes, y los rescatistas buscan a cuatro trabajadores desaparecidos, informaron las autoridades.

El incendio en la planta de HABAS en Aliaga, en la provincia de Izmir, también dejó 15 heridos, dos de ellos en estado crítico, indicó el gobernador provincial en un reporte televisivo que actualizó las cifras.

Labores de búsqueda y rescate siguen en marcha para llegar a cuatro personas que se cree continúan atrapadas bajo los escombros.

El alcalde de Izmir, Cemil Tugay, aclaró que el número exacto de víctimas sólo se conocerá una vez que se retiren los escombros.

La cadena NTV mostró imágenes de un gran incendio dentro de las instalaciones y una alta columna de humo elevándose.

"El suelo tembló. Fue muy intenso", declaró el testigo Nuri Ali Ulker, según la agencia estatal de noticias Anadolu.

Otro testigo, Deniz Ulker, dijo que la explosión "se sintió como si la corteza terrestre se estuviera desplazando debajo de nosotros. Pensé que era un terremoto", según Anadolu.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, señaló que los equipos de emergencia combaten las llamas y buscan víctimas.

"Nuestros compatriotas heridos han sido trasladados a hospitales y su estado de salud está siendo monitoreado de cerca", publicó en redes sociales.

La oficina del gobernador indicó que la explosión ocurrió alrededor del mediodía (0900 GMT), cuando una grúa puente se desplomó dentro de un horno durante la colada de acero líquido. Añadió que se había iniciado una investigación y el ministro de Justicia, Akin Gurlek, informó que se han asignado cuatro fiscales públicos al caso.

Aliaga cuenta con un gran puerto y es conocida por el desguace de barcos, que, según críticos, ha causado un daño ambiental significativo y ha llevado a llamados para retirar su astillero de desguace de la lista de la Unión Europea de instalaciones de reciclaje de buques.

El desastre ocurrió en un momento en que líderes mundiales y activistas ambientales se reúnen en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, para sostener conversaciones sobre cómo frenar el cambio climático.

La planta de HABAS se estableció en 1987 y puede producir 4,5 millones de toneladas de acero al año, según el sitio web de la empresa.