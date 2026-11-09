El papa León XIV en su segunda jornada: momentos destacados de su visita a Buenos Aires
Las postales de Noticias Argentinas de la visita del Santo Padre a Buenos Aires.
FOTO: El papa León XIV en su segunda jornada: momentos destacados de su visita a Buenos Aires
Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El papa León XIV comenzó su segundo día de gira por Argentina con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires. En este lugar, tuvo la oportunidad de interactuar con fieles y compartir momentos conmovedores con algunos de los residentes.
Posteriormente, se dirigió al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde estaba programada la primera misa multitudinaria en el país. Miles de personas se congregaron desde la noche anterior en las cercanías del monumento para esperar la llegada del Santo Padre.
Lectura rápida
¿Qué evento se está cubriendo?
La segunda jornada de la gira del papa León XIV por Argentina.
¿Quién es el protagonista de la visita?
El protagonista es el papa León XIV, líder de la Iglesia Católica.
¿Cuándo tuvo lugar la visita?
La visita se realizó el 9 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevaron a cabo las actividades?
Las actividades tuvieron lugar en Claypole y en Palermo, Buenos Aires.
¿Por qué es significativa esta gira?
Es significativa por ser la primera misa multitudinaria del papa en Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]