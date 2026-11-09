FOTO: El papa León XIV en su segunda jornada: momentos destacados de su visita a Buenos Aires

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El papa León XIV comenzó su segundo día de gira por Argentina con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires. En este lugar, tuvo la oportunidad de interactuar con fieles y compartir momentos conmovedores con algunos de los residentes.

Posteriormente, se dirigió al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde estaba programada la primera misa multitudinaria en el país. Miles de personas se congregaron desde la noche anterior en las cercanías del monumento para esperar la llegada del Santo Padre.