Conmovedor: así le cantó Soledad Pastorutti al papa León XIV

Una multitud que colmó el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires vivió este lunes un momento de profunda emoción con la presentación musical de Soledad Pastorutti, en la antesala de la primera misa del papa León XIV en la Argentina.

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La cantante de Arequito, acompañada por su hermana Natalia, desplegó un repertorio especial enfocado en piezas de música religiosa. Con su característico carisma, La Sole interactuó y alentó desde el escenario a los peregrinos, luciendo para la ocasión un poncho con los colores de la bandera argentina que acaparó las miradas de los presentes.

El espectáculo artístico en la capital se suma a las muestras culturales que marcan la histórica visita del Sumo Pontífice. Cabe recordar que en su paso por el Cottolengo de Don Orione en Claypole, el músico Abel Pintos también protagonizó un emotivo momento al interpretar "La llave" frente al Papa, quien agradeció el gesto públicamente expresando: “Gracias por la música”.

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