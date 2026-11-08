La Justicia le concede la eximición de prisión a Mauro Icardi en causa de lesiones leves

FOTO: La Justicia concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa por lesiones leves.

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- La Justicia otorgó este domingo la eximición de prisión a Mauro Icardi en relación a la causa por presuntas lesiones leves agravadas, que se inició tras un incidente con su hija Francesca en el barrio privado de Nordelta.

De acuerdo al documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fue firmada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, quien aceptó el pedido de la defensa del futbolista, representada por el abogado Norberto Francisco Oneto, y estableció que el beneficio se conceda bajo caución juratoria.

La Fiscalía investiga la posible comisión del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo familiar y por mediar violencia de género, de acuerdo a los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal.

En su argumentación, el magistrado consideró que la situación procesal de Icardi se encuentra dentro de los supuestos para conceder el beneficio, al evaluar que la pena del delito investigado oscila entre seis meses y dos años de prisión, lo que podría llevar a una condena de ejecución condicional.

Además, el juez ordenó que el delantero sea citado, a través de su defensa, para que se presente ante el juzgado en un plazo de cinco días y firme las actas pertinentes, bajo la advertencia de que el beneficio podría ser revocado en caso de incumplimiento.

Este avance judicial se produce tras el incidente ocurrido el viernes en el barrio privado La Isla, en Nordelta, partido de Tigre, donde una discusión entre Wanda Nara e Icardi llevó a la intervención de la policía, una ambulancia y la Fiscalía de Género local.

Según las actuaciones incorporadas a la causa, Nara habría recibido mensajes de su hija a través de iCloud, en los cuales la menor, de 11 años, informó que había sido agredida físicamente por su padre, quien permanecía en su habitación desde hacía varias horas y no había almorzado.

Ante esta situación, la conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity y se dirigió al domicilio de Icardi. Según el acta policial, los efectivos acudieron tras un llamado al 911 y, tras una negativa inicial para ingresar a la vivienda, Francesca salió llorando y se reunió con su madre.

En ese momento, la niña expresó su deseo de irse con Nara y afirmó que había sido golpeada y amenazada por su padre. Posteriormente, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó y no encontró lesiones graves que justificaran su traslado a un centro asistencial, aunque recomendó estudios complementarios por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

Paralelamente, el sábado el mismo Juzgado de Garantías dispuso una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse a menos de 100 metros de Francesca y a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre, además de prohibirle mantener comunicación con ella por cualquier vía durante 45 días.