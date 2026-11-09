Rosarinos acompañaron la misa del Papa en el Museo del Deporte: "Es la voz de todos nosotros"

Los rosarinos que no pudieron viajar a Buenos Aires para participar de la visita de León XIV tuvieron la posibilidad de seguir la misa de este lunes a través de una pantalla gigante instalada en el Parque Héroes de Malvinas, frente al Museo del Deporte Santafesino, en Ayacucho al 4800. La convocatoria fue gratuita y se mantuvo incluso ante la posibilidad de lluvias.

Entre los presentes estuvo un hombre que contó que decidió quedarse en Rosario y aprovechar la propuesta organizada en la ciudad. "Tenerlo aquí cerca, en nuestro país, es una bendición para todos los argentinos", expresó. También consideró que la visita llega en un momento particular: "Que sea un mensaje, una bendición, que escuchen sus palabras, que escuchen a Dios".

Otra de las asistentes, una mujer mayor, explicó que eligió acercarse al parque porque no podía trasladarse hasta la Capital Federal. "Ya que no podemos llegarnos hasta Buenos Aires, decidimos venir acá, ya que soy una persona mayor y ya no puedo hacer lo que hacen los jóvenes, pero apoyarlo desde aquí", relató.

Consultada sobre sus primeras impresiones del Papa, destacó la cercanía que transmite: "Paz, mucha empatía con la gente y va a traer mucha misericordia para todos". Además, sostuvo que León XIV representa una voz para la sociedad argentina y valoró la posibilidad de acompañar su primera visita al país.

La ceremonia comenzó a las 11.30 y convocó a fieles que llevaron reposeras y mate para compartir la jornada al aire libre. Para muchos, la pantalla gigante permitió participar de un acontecimiento esperado durante décadas, a 39 años de la última visita de un Papa a la Argentina.