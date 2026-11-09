Ante casi dos millones de fieles, el papa León XIV celebra su primera misa en la Argentina

FOTO: Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa del Papa.

FOTO: Soledad Pastorutti cantó en la previa de la misa de León XIV en Palermo.

FOTO: Miles de personas esperan por la misa del Papa en Palermo.

FOTO: El Papa llega al Monumento de los Españoles para su primera misa en el país.

El papa León XIV celebra su primera misa en Argentina, ante casi dos millones de personas, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde temprano, los fieles comenzaron a llegar a las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo.

A la espera de la llegada del Santo Padre, Soledad Pastorutti le puso música al evento. "Oración del Remanso", "Alma misionera" interpretada a dúo junto a su hermana Natalia Pastorutti, "Hallelujah" (Aleluya) de Leonard Cohen y un mix de "Entré a mi pago sin golpear" y "A don Ata", cerraron su actuación.

En medio de las grandes filas y la ansiedad, los peregrinos expresan con emoción la jornada: "Estamos con mucha expectativa".

Francisco es de la provincia de Corrientes y, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, contó que es voluntario y que viajó con el objetivo de contribuir: "Estamos con las expectativas y las ganas de ponernos al servicio para que la Argentina como Nación pueda encontrarse con el sucesor de Pedro".

Esperanza también dijo presente junto con una amiga. Es de Tucumán y viajó exclusivamente para estar este lunes en Palermo y ser parte de la multitud que aguarda al Sumo Pontífice: "Vengo con una emoción enorme para ver al mensajero de Dios".

Al ser consultada sobre cuál es su expectativa, respondió: "Tratar de verlo, de estar cerca, porque él nos da fe, esperanza, nos alienta".

Elías es de La Plata y decidió acercarse para cumplir la meta de conocer al Papa, así como lo hizo su mamá cuando Juan Pablo II pisó tierra Argentina: "Quiero sentir una nueva experiencia con el Santo Padre después de casi 40 años de la última visita".

Entre las largas filas que rodean al Monumento de los Españoles hay grandes, chicos, jóvenes, familias y agrupaciones que buscan un espacio para ser parte. Uno de ellos es Nadia, quien junto con su hijo Facundo dijo que la expectativa mayor es "verlo pasar y disfrutar de este momento que es único e irrepetible".