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Carlos Alcaraz se consagra campeón del Masters 1000 de París tras vencer a Ben Shelton

El tenista español se impuso a Ben Shelton en la final del Masters 1000 de París, sumando su segundo título consecutivo y mostrando su recuperación tras una lesión.

08/11/2026 | 23:56Redacción Cadena 3

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Carlos Alcaraz ganó el Masters de París por primera vez en su carrera.

FOTO: Carlos Alcaraz ganó el Masters de París por primera vez en su carrera.

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Buenos Aires, 8 noviembre (NA)El tenista español Carlos Alcaraz (3°) continúa evidenciando su recuperación tras una lesión en la muñeca derecha y se consagró campeón del Masters 1000 de París, Francia.

En la final, se enfrentó al estadounidense Ben Shelton (4°), a quien derrotó con un marcador de 7-6 (5) y 7-5. Este triunfo representa su segundo título consecutivo, luego de haberse coronado en el ATP 500 de Viena, y le permite finalizar el año en la tercera posición del ranking mundial, una posición que no ocupaba desde 2022 debido a cuatro meses de inactividad por su lesión.

Carlos Alcaraz comenzó la temporada en el primer puesto del ranking y se alzó con el primer Australian Open de su carrera, sin embargo, la temporada 2026 no fue fácil para él. Tras perder la final del Masters de Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner (2°) en sets corridos, se inscribió en el 500 de Barcelona, donde debió abandonar en la segunda ronda por molestias en la muñeca derecha, lo que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi cinco meses.

Durante ese tiempo, Sinner le arrebató el primer lugar del ranking mundial y Alcaraz no pudo volver a competir hasta septiembre, momento en el cual no pudo defender su título en el US Open y fue eliminado en cuartos de final.

A pesar de no haber tenido un rendimiento destacado en Shanghái, Alcaraz logró levantar tres títulos en total, incluyendo los de Tokio, Viena y el mencionado certamen parisino, lo que le permite cerrar un año complicado con una mejor perspectiva respecto a la mitad de la temporada.

El rival que enfrentó en la final, Ben Shelton, es conocido por su potente saque y una derecha veloz que lo han catapultado al top 10 del ranking. Sin embargo, Alcaraz demostró su superioridad, consiguiendo dos quiebres en el segundo set y asegurando el partido en su segundo match point.

Al no participar en el ATP de Estocolmo, Carlos Alcaraz disfrutará de una semana de descanso antes de las Finals, que se llevarán a cabo entre el 15 y el 22 de noviembre en Turín. Este torneo reúne a los ocho jugadores con más puntos acumulados a lo largo de la temporada, y en esta edición contará con la ausencia de Sinner por lesión. Alcaraz compartirá grupo con Alexander Zverev, Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar. Los grupos para el torneo aún no han sido sorteados.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Masters 1000 de París?
Carlos Alcaraz se consagró campeón tras vencer a Ben Shelton.

¿Cuál fue el resultado de la final?
El partido terminó 7-6 (5) y 7-5 a favor de Alcaraz.

¿Cuántos títulos ha ganado Alcaraz este año?
Alcaraz ha levantado tres títulos en total este año.

¿Qué problemas tuvo Alcaraz durante la temporada?
El tenista sufrió una lesión en la muñeca que lo mantuvo fuera de competencia por cuatro meses.

¿Cuándo se disputarán las Finals?
Las Finals se llevarán a cabo entre el 15 y el 22 de noviembre en Turín.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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