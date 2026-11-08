Lanús empató con Central Córdoba y Belgrano enfrentará a Vélez en octavos del Clausura

Lanús fue superior, desperdició jugadas de peligro e hizo figura al arquero rival, para terminar con un empate 1-1 ante Central Córdoba, que le confirma a River como oponente en octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Otro que miraba con atención este partido era Belgrano. Ya que sí el "Granate" ganaba por dos goles o más se convertía en el rival del campeón del Torneo Apertura.

En un partido disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el local se puso en ventaja a los 30 minutos, con el gol en contra del defensor Tomás Guidara, mientras que el extremo Eduardo Salvio puso el empate en 40 minutos de la primera parte.

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La igualdad deja al equipo de Mauricio Pellegrino en el quinto puesto, con River confirmado como su cruce de octavos de final, mientras que el “Ferroviario” llegó a los 12 partidos sin ganar y quedó último en el grupo A.

La primera llegada del partido fue del local, a los ocho minutos, cuando el arquero Nahuel Losada tuvo un error en la salida y rechazó como pudo, entregándole la pelota al delantero rival Leonardo Sequeira, sobre la mitad de la cancha: el exjugador de Huracán sacó un derechazo violento espectacular, que viajó más de 50 metros hasta impactar en el travesaño.

El “Granate” no tuvo acercamientos hasta los 13 minutos, con un mano a mano desaprovechado por el delantero Allan Wlk, que definió por encima del poste horizontal.

En 27 minutos, un córner abierto llegó preciso para la cabeza de Ronaldo Dejesús, que buscó el segundo palo pero no pudo superar el manotazo efectivo de Alan Aguerre.

El primer gol de la noche santiagueña se dio a los 30 minutos, cuando un centro buscapié desde la derecha que cruzó toda el área y se perdía por el fondo, hasta que el lateral Tomás Guidara intentó cerrar y, por errar el cálculo, lo mandó contra su propio arco.

Diez minutos más tarde apareció la igualdad, que nació en los pies del volante Marcelino Moreno, quien desbordó por izquierda, se deshizo de un rival con un autopase y puso la pelota en el área, para que Salvio solo tenga que empujarla al gol.

Ya en la segunda parte, a los seis minutos, un córner al primer palo de Marcelino Moreno le llegó a la cabeza al defensor Carlos Izquierdoz, que quiso cambiarle el poste a la pelota y le erró al arco por muy poco.

Un nuevo cabezazo de Izquierdoz generó peligro a los 18 minutos, cuando apareció por el segundo poste y remató de pique al piso, aunque Aguerre llegó a despejar con el pie derecho.

A los 28 minutos, un centro desde la izquierda de Sasha Marcich cayó al primer palo para la aparición de Ramiro Carrera, cuyo cabezazo dio en el poste derecho de Alan Aguerre, que solo atinó a mirar.

Siete minutos más tarde, un buen zurdazo cruzado y lejano del mediocampista Felipe Peña Biafore salió a media altura e hizo esforzarse al arquero del “Ferroviario”, que alcanzó a despejarlo al tiro de esquina.

En el cuarto minuto de descuento, un centro bombeado a la medialuna del área habilitó el cabezazo de Peña Biafore, que pudo rematar con mucha potencia a pesar de la lejanía al arco rival y le erró al segundo palo por pocos centímetros.