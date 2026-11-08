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TC Pick Up: Contundente triunfo de Agustín Canapino con la Chevrolet S10 en La Plata

El actual campeón se llevó la penúltima fecha de la temporada. Hernán Palazzo (Toyota Hilux) y Otto Fritzler (Ford Ranger) completaron el podio. VIDEO

08/11/2026 | 23:36Redacción Cadena 3

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Contundente triunfo de Agustín Canapino con la Chevrolet S10 en La Plata

FOTO: Contundente triunfo de Agustín Canapino con la Chevrolet S10 en La Plata

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Agustín Canapino, con la Chevrolet S 10 del equipo Canning Motorsport se impuso con comodidad en la competencia que por la 10ª. fecha del año se corrió este domingo en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

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Canapino fue terminante, solo “regaló” los entrenamientos, ya que fue el más rápido en la clasificación, ganó la serie y sin sobresaltos se quedó con la 3ra. fecha de la Copa de Oro Shell Helix, que culminará el 13 de diciembre, nuevamente en el autódromo platense.

Fue la tercera victoria del piloto de Arrecifes en las últimas cuatro carreras y la sexta victoria en su historial de veinte presentaciones en la categoría. Canapino es uno de los animadores del certamen que lidera con 9 unidades a favor por sobre Otto Fritzler que esta segundo.

Detrás del ganador, Fritzler, Palazzo y Werner, pugnaron hasta la bandera a cuadros por un lugar en el podio y esta lucha le permitió a Canapino regular y aprovechar esa lucha para alzarse con la victoria más allá de un ligero inconveniente con su acelerador en los últimos giros. Un triunfo que le permite llegar a la última del año con una ventaja en el certamen para volver a quedarse con el número uno en la categoría.

Segundo, con Toyota Hilux arribó el pinamarense Hernán Palazzo, mientras que Otto Fritzler con Ford Ranger completó el podio de La Plata. El cordobés Marco Dianda con VW Amarok llegó 9°.



La Copa de Oro, luego de tres carreras: 1ro. Agustín Canapino: 135 puntos, 2do. Otto Fritzler: 126, 3ro. Hernán Palazzo: 120, 4to. Mariano Werner: 109, 5to. Diego Azar: 100,5 puntos. Próxima fecha: 13 de Didiembre en La Plata.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo, de un reporte de Prensa ACTC Argentina. Imágenes: Gentileza SoloTC y T2

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