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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Milei se alegró de ver a "todo el arco político" y recordó a Francisco en la bienvenida a León XIV

El mandatario nacional llamó a “trascender las diferencias temporales” en su discurso en el Palacio Libertad. 

08/11/2026 | 19:15Redacción Cadena 3

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El presidente Javier Milei habló en el Palacio Libertad.

FOTO: El presidente Javier Milei habló en el Palacio Libertad.

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El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a "todo el arco político" en el Palacio Libertad.

"Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV", resaltó el mandatario nacional, y le dio una "cálida bienvenida en nombre de todos".

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"Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias", destacó Milei.

Además, habló de la importancia de la fe y llamó a "trascender las diferencias temporales".

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", enfatizó el Presidente, que también recordó al papa Francisco y dijo que fue una "figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida".

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"Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", agregó Milei.

En su mensaje, expresó: "Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros".

El Presidente se refirió al vínculo entre el Estado argentino y la Iglesia, “Como argentinos, los lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra nación: desde que el Evangelio llegó a estas tierras hasta nuestra declaración de independencia. En 1853, después de décadas de guerras civiles, la Argentina sancionó su Constitución. En ese momento central de nuestra historia, un joven fraile, el beato Mamerto Esquiú, subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara el nuevo orden constitucional y obedeciera la ley”.

“Su sermón tuvo tanto peso que [Justo José de] Urquiza lo mandó a imprimir y repartir. Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución sea la nave de la patria. Según decía, sin ley no hay patria ni verdadera libertad. Por eso, la Argentina liberal, republicana y constitucional, no nació contra la Iglesia, sino que fue bendecida por uno de sus clérigos”, aseguró Milei.

Y agregó: remarcó que “La Argentina es un país de orgullosa historia católica, donde desde sus inicios se practican múltiples credos en plena paz y armonía”. 

Lectura rápida

¿Quién celebró la visita del papa? El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV.

¿Dónde se reunió el arco político? Se reunió en el Palacio Libertad.

¿Qué destacó Milei sobre la visita? Destacó que la presencia del papa logró reunir a "todo el arco político".

¿Qué pidió Milei al papa? Le pidió que rece por la Argentina.

¿A quién recordó Milei durante su discurso? Recordó al papa Francisco como una "figura excepcional".

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