Por Guillermo López

James Carville, el estratega de la exitosa campaña presidencial de Bill Clinton en Estados Unidos en 1992, había escrito en la sede de campaña una frase que luego se inmortalizó: "Es la economía, estúpido". Para transmitir que todo el eje discursivo debía centrarse en esa temática.

Esta semana, actores de la política local parecen decir: "Son los impuestos, estúpido".

También esta columna podría haberse intitulado "Positivo: los impuestos y las tasas en la conversación pública". Es serio, solemne y recuerda al viejo estilo de Julio Ramos en Ámbito Financiero, el diario económico que marcara la década del '90.

Podría haber funcionado justamente por eso. Porque el problema del que habla requiere compromiso y rigurosidad. Quizás uno de los más difíciles de solucionar en esta intrincada argentina cuya economía va la mitad por el carril en blanco y la otra mitad, por el negro.

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Y también porque pasada la espuma de las primeras medidas del gobierno peronista de Carlos Menem, los impuestos comenzaron a colarse en la agenda periodística de aquellos años. Ese objetivo de un régimen tributario más progresivo, eficiente y transparente tiene más de medio siglo y aún se alcanzó. Incluso empeoró.

Parte de esta cuestión nodal a la actividad económica está hoy en la conversación pública.

En lo coyuntural, la Nación y algunas provincias anunciando prórrogas y extensiones de planes de pago de deudas impositivas o provincias aprobando regímenes de promoción industrial con eje en la baja de tributos.

Pero en lo estructural, y político, también se habla del tema.

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Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, contando la reunión con dueños de Pymes en la Ronda RIGI en Rosario -por cierto, la Córdoba industrial no fue la primera elegida para ese encuentro al que también fueron Karina Milei y Diego Santilli- expresó: "¿Qué es lo que más las joroba (a las pymes)? Ingresos Brutos y Tasas Municipales. A nivel de empresas hay más conciencia de que lo peor son los impuestos provinciales y tasas municipales. A los gobernadores que están cerca nuestro los veo más proclives a atacar estos temas. Con Ingresos Brutos tenemos que hacer algo, no veo esa conciencia en particular a nivel de los intendentes".

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En la conferencia de la Unión Industrial "Toto" tiró otro facto impositivo: "Le vamos a proponer a las provincias y a CABA que eliminen el Impuesto a los Sellos, proponiendo que la Nación se haga cargo de la mitad del costo de esa pérdida fiscal". Condición: adhieran al RIGI y al ROER.

En tanto, en su raid mediático por medios tradicionales porteños, el segundo en menos de un mes, el gobernador Martín Llaryora volvió a quejarse de que la Nación retiene el Impuesto a los Combustibles (que se coparticipa el 10% y 28% va a un fondo de Transporte) y que eso encarece el boleto en la ciudad de Córdoba, que podría bajar "35% si ese dinero se enviara" a las provincias.

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En paralelo, el intendente de la capital cordobesa, municipio cuya recaudación se desplomó 20% interanual, encabezó este miércoles una exposición de unos 40 intendentes en una comisión de Diputados de la Nación con foco en la distribución de la recaudación impositiva: "En materia de distribución de subsidios al transporte es absolutamente discriminatorio lo que viene realizando la Nación desde hace años y ahora se profundizó", exclamó.

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Así las cosas, los impuestos se metieron en la conversación pública. Habrá que ver si –otra vez- no será puro bla, bla.

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