Caputo lanzó una crítica indirecta a Cavallo y aseguró que "habrá cada vez más dólares"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina contará con una disponibilidad creciente de dólares y lanzó una crítica indirecta a Domingo Cavallo, aunque evitó nombrarlo. Durante su exposición ante la Unión Industrial Argentina (UIA), cuestionó a un exministro de derecha por haber vulnerado la propiedad privada y vinculó esas decisiones con la falta de credibilidad del país.

Caputo expuso este martes en la 32ª Conferencia Industrial, realizada en el Golden Center de Parque Norte, en Buenos Aires. La apertura del encuentro estuvo a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de esta edición.

Durante su intervención, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la falta de confianza en el país constituye un obstáculo para la gestión económica y la relacionó con decisiones adoptadas por distintos gobiernos.

"Gran parte de la falta de credibilidad es por todas las veces que violentamos la propiedad privada. Y esto no es patrimonio de la izquierda, esto es patrimonio de todos", afirmó.

En ese marco, añadió: "Lo hicieron ministros de derecha; es más, algún ministro de derecha diría que es el que más la violentó". A continuación, aclaró que no daría nombres y sostuvo que esas decisiones provocaron "un daño fenomenal de largo plazo", cuyas consecuencias, según su evaluación, todavía afectan a la Argentina.

El ministro contrastó el programa actual con anteriores períodos de estabilidad. Según explicó, en otras etapas la economía logró cierta calma durante tres, cuatro o cinco años después de crisis que habían forzado ajustes, pero sin una decisión política sostenida de preservar el orden macroeconómico.

"Pero nunca había previsibilidad, porque nunca había verdadero orden macro", sostuvo. En cambio, afirmó que el rumbo del Gobierno permite proyectar un horizonte de mayor estabilidad.

Como parte de ese diagnóstico, destacó las perspectivas de la energía y la minería. Sobre este último sector, señaló que las exportaciones habían crecido un 95%, sin precisar en el fragmento difundido el período de comparación, y proyectó un aumento adicional del 200% durante los próximos cinco años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hoy hay dólares, mañana va a haber más, pasado va a haber más, el año que viene mucho más y dentro de seis años muchísimos más", aseguró.

Caputo también rechazó los pedidos de incrementar el dinero en circulación para impulsar el consumo. "Ya veo de vuelta mucha gente perdiendo la convicción, diciendo: 'Hay que poner plata en la calle, en la gente'. No, eso es lo que hizo Argentina siempre", expresó.

"Al populismo, como dice el Presidente, no se lo combate con más populismo", agregó. En su explicación, caracterizó la situación como un "shock negativo de oferta" y consideró "un error" y "un disparate" responder con un estímulo a la demanda.

Durante la exposición, además, anunció la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y una ampliación del alcance del plan de pagos para deudas con el organismo, entre las medidas de alivio destinadas a las empresas.

Antes de ingresar al encuentro, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay planteó una visión crítica en diálogo con Cadena 3. Advirtió que la Argentina necesitará dólares para afrontar sus compromisos y señaló que la refinanciación supone renovar deuda vieja por nueva.

Prat-Gay también atribuyó la suba del riesgo país de las últimas jornadas a dos factores: la responsabilidad de los extremos políticos, en referencia al Gobierno y al kirchnerismo, y lo que consideró una falta de sustentabilidad del programa económico.

Informe de Ariel Rodríguez.