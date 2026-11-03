Caputo anunció la suspensión de embargos a pymes hasta mayo y propuso eliminar Sellos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027. Durante su exposición en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), también presentó facilidades para regularizar deudas y anticipó una propuesta a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para eliminar el impuesto de Sellos.

El funcionario reconoció las dificultades financieras del sector y sostuvo que las medidas responden a los planteos recibidos. "Nosotros escuchamos los reclamos de todos, pero podemos hacer lo que podemos hacer. Las pymes tienen un problema financiero y con los embargos", afirmó.

Uno de los cambios será la ampliación del plan de pagos de ARCA en 18 cuotas. El régimen incorporará las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, cuando el límite anterior era el 30 de junio.

Caputo explicó que la decisión busca darles mayor margen financiero a las empresas y advirtió que el costo del crédito es un problema que llevará tiempo resolver. Aseguró que el Gobierno avanza con las herramientas que permite su política de consolidación fiscal.

Además, anunció que las pymes podrán utilizar saldos a favor por reintegros para cancelar el IVA aduanero. Según señaló, las demoras del Estado para devolver esos fondos llegaron a ser de entre seis y nueve meses, con un costo mayor para las compañías durante los períodos de alta inflación.

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El ministro presentó ese mecanismo como un avance hacia una cuenta corriente única entre las empresas y ARCA, que permita compensar créditos y obligaciones. "Es ridículo que ARCA les esté debiendo plata al tiempo que les cobra por los mismos servicios", cuestionó.

Otro de los ejes del discurso fue el impuesto de Sellos, que grava actos, contratos y operaciones onerosas, como compraventas de inmuebles y vehículos, alquileres y préstamos.

Caputo anunció que propondrá su eliminación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Para conseguirlo, Nación ofrecerá compensar la mitad de lo que recaudan por ese tributo, a cambio de que las jurisdicciones resignen la otra mitad.

Según calculó el funcionario, el impuesto representa ingresos de entre $4 billones y $5 billones anuales. Lo calificó como perjudicial para la industria y sostuvo que repercute de manera directa en el bolsillo de los contribuyentes.

La iniciativa requiere un acuerdo con las jurisdicciones que lo cobran: el anuncio no implica que el tributo haya quedado eliminado.

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Ante los empresarios, Caputo también defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Afirmó que los argentinos continúan ahorrando en moneda estadounidense y estimó que se dolarizan a razón de US$1.700 millones por mes.

Pese a esa demanda, sostuvo que el país puede importar libremente y que quedan divisas disponibles para que el Banco Central se recapitalice. También destacó el desempeño de los combustibles y la energía, y afirmó que los productos primarios crecieron un 71% tras la baja de retenciones.

El ministro consideró que la estabilidad y el orden macroeconómico generan previsibilidad. Sin mencionar nombres, cuestionó a quienes, según dijo, preferirían volver al esquema anterior porque les resultaba más sencillo ganar dinero, y valoró que la mayoría de los empresarios de la UIA acompañe un cambio de modelo.

Caputo resumió la estrategia oficial en tres pilares: estabilidad macroeconómica, reducción de impuestos y regulaciones, y expansión de las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al resto de la economía.

En ese marco, rechazó que una devaluación sea el camino para reducir los costos de producción, al sostener que esa alternativa empobrece a los asalariados.

Por último, atribuyó parte de las dificultades actuales a la falta de credibilidad acumulada por las vulneraciones a la propiedad privada. Responsabilizó a gobiernos de distintas orientaciones políticas y aseguró que el país todavía enfrenta las consecuencias de la desconfianza en sus instituciones, su moneda y sus dirigentes.

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