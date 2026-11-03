Pullaro respaldó la suspensión de las PASO y confirmó las fechas de las elecciones en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se manifestó a favor de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional y consideró que sería una medida positiva tanto por el ahorro económico como por la falta de resultados concretos de ese mecanismo en los últimos años.

“Entendemos que la suspensión de las PASO sería una buena medida, no solo por el costo, sino porque las PASO en la República Argentina, en los últimos años, no definieron nada”, sostuvo el mandatario durante una conferencia de la Unión Industrial Argentina.

En relación con el calendario electoral santafesino, Pullaro confirmó que las elecciones generales se realizarán el 13 de junio, mientras que las primarias provinciales tendrán lugar el 18 de abril. Aclaró que las fechas todavía no fueron establecidas mediante un decreto, debido a que varios municipios deben definir si adecuarán sus cartas orgánicas tras la reforma de la Constitución provincial.

“Los primeros días de diciembre vamos a sacar el calendario electoral”, anticipó el gobernador, quien explicó que las municipalidades tienen plazo hasta ese momento para comunicar sus decisiones al Poder Ejecutivo.

Por otra parte, Pullaro destacó los resultados del modelo de gestión santafesino y señaló que buscará mostrarlo como una experiencia que puede servir de referencia. Mencionó los avances en seguridad, educación y desarrollo productivo, con especial énfasis en la reducción de los índices de violencia y delito, que definió como uno de los principales problemas de la provincia.

En ese sentido, anunció que la provincia realizará una exposición de seguridad en la que empresas privadas y representantes del sector expondrán los principales componentes del denominado Modelo Santa Fe: cambios normativos, inversiones en infraestructura y tecnología, trabajo policial y acompañamiento a las pymes y a la industria para impulsar el desarrollo productivo.

Informe de Ariel Rodríguez.