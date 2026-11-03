Mercados, en rojo: el dólar alcanzó su valor más alto y el riesgo país llegó a niveles récord

FOTO: El dólar alcanzó su valor más alto y el riesgo país llegó a niveles récord.

Los mercados argentinos volvieron a mostrar señales de tensión este martes: el dólar alcanzó su cotización más alta y el riesgo país llegó a su nivel máximo desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

En la segunda rueda de la semana, el indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en 821 puntos básicos, con un incremento de 16 unidades respecto de la jornada anterior, equivalente a una suba del 1,99%. De esta manera, superó los valores registrados durante los últimos meses y volvió a acercarse a los niveles de incertidumbre financiera que marcaron el período posterior a los comicios del año pasado.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó hasta los $1.549, mientras que la cotización minorista aumentó cinco pesos y llegó a $1.570 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios, a $1.565.

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El riesgo país volvió a superar los 800 puntos

La suba del riesgo país refleja el deterioro de las condiciones financieras para la deuda argentina. El indicador llegó a 821 puntos básicos, su registro más elevado desde el 24 de octubre de 2025, cuando la incertidumbre política posterior a las elecciones legislativas había llevado al índice a superar los 1.000 puntos.

En lo que va de 2026, el riesgo país acumula un incremento del 43,8%.

El escenario responde a una combinación de factores internacionales y locales. Entre los elementos externos aparecen las elecciones de medio término en Estados Unidos, las regulaciones vinculadas con la inteligencia artificial y las presiones fiscales en las economías desarrolladas. A nivel doméstico, la incertidumbre política también incide sobre el comportamiento de los activos argentinos.

Los bonos soberanos en dólares registraron una caída promedio del 0,4%, de acuerdo con las referencias de los Globales y Bonares. La tendencia se extendió a otros mercados emergentes: los títulos de Brasil retrocedieron un 0,2%.

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Las acciones argentinas también operaron en baja

La Bolsa porteña acompañó la tendencia negativa. El índice MSCI Merval perdió un 1% y se ubicó en 88.127 puntos.

En Wall Street, en tanto, los principales indicadores mostraron un desempeño dispar. El Nasdaq avanzó un 0,8%, mientras que el Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,3%.

En Brasil, el dólar subió un 1,2% y alcanzó los 5,50 reales. El índice Bovespa, por su parte, cayó un 1,5%, hasta los 165.020 puntos, y registró su séptima jornada consecutiva en terreno negativo.

Las elecciones en Estados Unidos y la tensión internacional

Los mercados globales siguen de cerca las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que definirán la composición del Congreso y funcionarán como una evaluación de los primeros dos años de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.

Entre los factores que generan incertidumbre aparecen el conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre los precios de los combustibles. La frustración de los votantes por la guerra y el encarecimiento de la energía se perfilan como temas centrales de la disputa electoral.

En el mercado energético, el petróleo retrocedió después de las fuertes bajas registradas durante la jornada anterior. Las expectativas de un posible acuerdo entre Washington y Teherán se debilitaron luego de que un funcionario iraní afirmara que ambos países seguían lejos de alcanzar un entendimiento para poner fin al conflicto.

El barril de Brent, referencia para el mercado europeo, cayó un 1,2% y se ubicó en 103,50 dólares para los contratos con entrega en enero. El WTI estadounidense, en tanto, retrocedió un 0,7%, hasta los 96,02 dólares.

La evolución de las variables internacionales y la incertidumbre política local mantienen bajo presión a los activos argentinos, en una jornada marcada por la suba del dólar y el nuevo avance del riesgo país.