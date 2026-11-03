Consejos para embellecer tu jardín en otoño y crear un espacio acogedor

Con el final de las tareas otoñales como recoger hojas y cortar el césped, surge la oportunidad de prestar más atención a tu jardín. Según Kerrie Kelly, directora creativa de Kerrie Kelly Studio y presidenta del Consejo Nacional de NKBA 2026, "el otoño es el momento perfecto para evaluar lo que funciona y lo que no en el exterior de tu hogar". Kelly destaca que, así como se edita el interior para lograr calma y propósito, los espacios exteriores también se benefician de esta misma atención.

Al igual que cualquier habitación de la casa, los espacios exteriores merecen un cambio ocasional. "El jardín delantero es la primera impresión de tu hogar, y eliminar el desorden visual permite que la arquitectura, el paisajismo y la entrada resalten", señala Kelly. Además, es una oportunidad para prepararse para el invierno y crear un ambiente acogedor para los invitados durante las festividades. "Un buen diseño se trata tanto de lo que se quita como de lo que se agrega".

Para comenzar, Kelly sugiere observar tu hogar desde la calle, como si lo vieras por primera vez. Mejor aún, toma una foto. Sorprende lo que se puede notar. "A menudo pensamos en el desorden como objetos, pero el paisajismo también puede contribuir a esa sensación".

Los expertos en bienes raíces y diseño comparten qué elementos deberías eliminar para transformar tu jardín delantero de desordenado a tranquilo. Uno de los primeros aspectos a considerar son los maceteros desgastados o desiguales. Estos deben complementar la arquitectura de tu hogar y no distraer de ella. "Las macetas de cerámica astillada, plástico descolorido o una colección de recipientes desiguales pueden hacer que una entrada hermosa se sienta descuidada", advierte Kelly. Se recomienda mantener unos pocos maceteros sustanciales y bien proporcionados, llenos de vegetación de temporada para un aspecto más intencionado.

Otro punto crítico son los arbustos crecidos que ocultan tu casa. Es fácil dejar que las plantas crezcan descontroladamente, pero si tienes un arbusto que invade la parte delantera de tu hogar, es momento de podar. La diseñadora paisajista Katherine Aul Cervoni, fundadora de Staghorn NYC Landscape Design, observa que muchas casas tienen plantas en los cimientos que han crecido más allá de su espacio previsto, cubriendo ventanas o bloqueando pasillos.

Las canaletas desbordadas también son un problema que afecta no solo la estética, sino también la funcionalidad. Estas no dirigen el agua lejos de la fundación de la casa, lo que puede causar problemas de drenaje. La agente inmobiliaria Alicia McCollum aconseja mantener las canaletas limpias y considerar la instalación de un sistema de protección.

Las plantas muertas o en declive deben ser removidas. No hay razón para seguir manteniendo una planta que no se recuperará. Cervoni enfatiza que un boxwood medio muerto o un arbusto en declive pueden hacer que un paisaje hermoso se vea descuidado. Es mejor eliminar estas plantas que seguir intentando cuidarlas.

Otro aspecto a considerar es la placa de dirección desgastada. Con el tiempo, estas pueden desvanecerse y volverse difíciles de leer. McCollum indica que una placa de dirección renovada puede hacer que una casa luzca mejor y más mantenida, además de ser crucial para la seguridad en caso de emergencias.

Las anuales marchitas son otra señal de que la temporada ha terminado. Kelly sugiere retirar las plantas marchitas y reemplazarlas con especies adecuadas para el clima y las temperaturas de otoño, como pastos ornamentales y follaje perenne.

Los accesorios descoloridos también deben ser considerados, ya que las primeras impresiones cuentan. Un felpudo desgastado o cojines de exterior descoloridos pueden socavar una entrada hermosa. Es recomendable reemplazar o eliminar aquellos elementos que ya no cumplen una función.

Las plantas no deseadas, que empiezan pequeñas y pasan desapercibidas, pueden convertirse en árboles invasores si no se eliminan. McCollum advierte sobre la importancia de lidiar con ellas a tiempo, ya que pueden invadir rápidamente el espacio.

El exceso de accesorios de jardín también puede ser un problema. Es importante editar la acumulación de objetos decorativos para evitar que distraigan de las plantas y la arquitectura. Cervoni sugiere donar aquellos en buen estado o almacenarlos para rotar la exhibición.

Por último, la iluminación exterior dañada o anticuada debe ser reevaluada. Los accesorios que están torcidos o dañados pueden dar una impresión de descuido. Kelly aconseja actualizar o eliminar las luminarias que ya no funcionan, especialmente a medida que los días se acortan en otoño.

En resumen, el otoño es una excelente oportunidad para mejorar la apariencia de tu jardín delantero. Con unos pocos cambios estratégicos, es posible transformar un espacio desordenado en un entorno acogedor y atractivo para el hogar.