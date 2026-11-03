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Florencia Peña se suma a "Chicago" y cierra la trilogía de Bob Fosse en teatro

La artista reveló que es la única en el mundo en haber realizado -por lo menos en el circuito comercial- las tres obras del célebre coreógrafo.

03/11/2026 | 16:01Redacción Cadena 3

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Florencia Peña celebró su llegada a

FOTO: Florencia Peña celebró su llegada a "Chicago" y destacó que completará una trilogía de Bob Fosse.

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La actriz Florencia Peña anunció su próximo coprotagónico en "Chicago: el musical", que se presentará en el Teatro El Nacional a partir de mayo de 2027. La artista destacó que este proyecto le permitirá completar una trilogía de obras emblemáticas del coreógrafo y director estadounidense Bob Fosse, junto con "Sweet Charity" (2006) y "Cabaret" (2019).

"Acá me ven, cumpliendo sueños. Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor", expresó la artista en una publicación de Instagram, donde mostró su entusiasmo por este nuevo desafío profesional.

En este contexto, Peña manifestó que se siente motivada ante la oportunidad que le brinda este proyecto para estudiar, trabajar y superarse: "Tengo una felicidad que no cabe en mí. Seré, por ahora, la única actriz en el mundo en protagonizar las tres obras más icónicas de Bob Fosse", afirmó, agradeciendo a sus maestros y a quienes han confiado en ella a lo largo de su carrera.

La actriz también recordó los distintos espectáculos teatrales en los que ha participado, entre ellos "Grease", "Sweet Charity", "Cabaret", "Mamma Mia!" y "Pretty Woman".

La versión argentina de "Chicago" contará con la participación de Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, quien interpretará a Velma Kelly, mientras que Peña estará en la piel de Roxie Hart. La producción es de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

La dirección estará a cargo de Mariano Demaría, con coreografía de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer-Wolf. Este proyecto también marcará el debut de Gattas en el teatro comercial.

"Chicago", uno de los grandes clásicos de Broadway, regresará a Argentina por cuarta vez. Su primera adaptación local se realizó en 1977, con Nélida Lobato y Ámbar La Fox; luego se realizaron versiones en 2001, protagonizada por Alejandra Radano y Sandra Guida, y en 2011, con Natalia Cociuffo y Melania Lenoir.

El estreno está previsto para mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, ubicado sobre la avenida Corrientes.

Lectura rápida

¿Quién protagoniza "Chicago"?
Florencia Peña y Juliana Gattas interpretarán a Roxie Hart y Velma Kelly, respectivamente.

¿Cuándo se estrena la obra?
El estreno está programado para mayo de 2027.

¿Qué trilogía completa Peña?
Completa la trilogía de obras de Bob Fosse con "Chicago", "Sweet Charity" y "Cabaret".

¿Dónde se presentará la obra?
En el Teatro El Nacional Sancor Seguros, en la avenida Corrientes de Buenos Aires.

¿Qué producción está detrás de "Chicago"?
La obra es producida por Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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