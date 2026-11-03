Liga Profesional confirmó que River podrá llevar hinchada contra Aldosivi

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) ha dado luz verde para que River Plate lleve a su hinchada en el partido ante Aldosivi, que se disputará en Mar del Plata por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. En este encuentro, el club buscará asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona B.

De acuerdo a información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el "Millonario" dispondrá de 10.000 entradas para que sus seguidores asistan al estadio José María Minella. De estas, el 60 por ciento estará destinado al sector general o "popular", mientras que el restante 40 por ciento se asignará a plateas, con precios que varían entre 100.000 y 140.000 pesos.

Esta será la quinta ocasión en la que River Plate podrá contar con el apoyo de su hinchada como visitante, habiendo llevado a sus fanáticos en encuentros anteriores contra Banfield, Atlético Tucumán, Belgrano y Sarmiento de Junín. Esta medida responde a un programa de la AFA que busca fomentar la presencia de seguidores de ambos equipos en los partidos.

En el ámbito deportivo, River se encuentra enfocado en su principal objetivo de la temporada: conquistar el Torneo Clausura, lo que podría redimir un año complicado. El partido contra Aldosivi está programado para este jueves 5 de noviembre a las 15 horas.

Este encuentro será crucial para definir la posición de River en la Zona B, lo que determinará su rival en los playoffs, a los que ya ha accedido a pesar de la reciente derrota ante Boca. Además, el equipo ha asegurado su lugar en la Sudamericana para 2027, de acuerdo con la Tabla Anual.

Sin embargo, el técnico Leonardo Ponzio deberá afrontar varias ausencias importantes tanto en el campo de juego como en el banco de suplentes. Aníbal Moreno ha regresado a los entrenamientos de forma diferenciada y es poco probable que viaje a Mar del Plata, al igual que Fausto Vera, quien, a pesar de intensificar sus prácticas, no estará disponible para el jueves.

Además, el juvenil Juan Cruz Meza se une a la lista de lesionados tras sufrir un desgarro, lo que lo mantendrá fuera de acción por aproximadamente tres semanas. Por otro lado, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel están suspendidos por expulsión en el partido contra el "Xeneize"; Montiel podría enfrentar una sanción adicional.