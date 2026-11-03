José Mourinho sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Es una situación triste para todos”

En la conferencia de prensa previa a su encuentro en la UEFA Champions League, el director técnico del Real Madrid, José Mourinho, recordó con pesar a Jesús de Miguel Alameda, futbolista del Tenerife que perdió la vida este martes en un hecho calificado como "muy impactante".

Mourinho describió el momento como "duro y triste" y extendió sus condolencias a la familia y amigos del jugador.

Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife tras no poder recuperarse de un fuerte rodillazo en el pecho que recibió del arquero rival Jesús Owono, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio en pleno partido.

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El mundo del fútbol y el deporte en general se encuentra de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, quien tenía 30 años y falleció tras un choque violento en el campo. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir y su deceso fue confirmado horas después del incidente.

En honor al jugador, el Tenerife organizó un emotivo homenaje que incluyó un minuto de silencio en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Además, una multitud se reunió en la puerta 9 del acceso a las tribunas, donde se colocó una bandera en memoria del futbolista, así como flores, camisetas y otros tributos.

En medio de esta situación tan dolorosa, un Mourinho visiblemente afectado expresó sus sentimientos, ofreciendo palabras de consuelo a la familia y amigos de Jesús de Miguel, quien estaba casado y tenía una hija de un año.

El entrenador portugués comentó: "Es una cosa muy impactante para el mundo en general, imagina para el del fútbol, que estamos en campos de competición todos los días", refiriéndose a la gravedad del suceso.

Además, Mourinho se refirió a la situación del arquero Jesús Owono, quien está siendo investigado por la Justicia española por homicidio imprudente leve. El entrenador aseguró que también debe ser un momento complicado para él, concluyendo que "es triste para todos".