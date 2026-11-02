Vuelve el Gran Día de McDonald's: cada Big Mac ayudará a familias y jóvenes de todo el país
La jornada será el viernes 13 de noviembre en todos los locales de la cadena. Lo recaudado financiará programas de Casa Ronald y Fundación Cimientos, con compras presenciales, por la aplicación o por delivery.
02/11/2026 | 12:19Redacción Cadena 3
FOTO: La jornada será el viernes 13 de noviembre en todos los locales de la cadena.
McDonald's realizará el viernes 13 de noviembre una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria en la que destinará el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.
La iniciativa abarcará todos los restaurantes de la cadena en el país. Según informó la compañía, quienes quieran participar podrán comprar la hamburguesa de manera presencial, a través de la aplicación de McDonald's o mediante las plataformas de delivery.
Además, los locales ofrecerán corazones solidarios, que permitirán realizar aportes anticipados para la misma recaudación. En la edición de 2025 se vendieron más de 135.000 Big Mac en todo el país, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa.
Casa Ronald McDonald Argentina utilizará los fondos para sostener sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento a familias cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.
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Julieta Cortijo, directora ejecutiva de la organización, destacó en el comunicado el trabajo de Arcos Dorados y de los equipos de los restaurantes para llevar adelante la jornada. "Es emocionante ver cómo ese esfuerzo compartido y la solidaridad de toda la comunidad se transforman en un apoyo concreto para seguir acompañando a las familias que más nos necesitan", expresó.
Por su parte, Fundación Cimientos destinará lo recaudado a sus programas de acompañamiento educativo, orientados a que jóvenes en situación de vulnerabilidad terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y accedan a oportunidades de inserción laboral.
La directora ejecutiva de la fundación, Mercedes Méndez Ribas, señaló que la entidad participará de la campaña por segundo año consecutivo. "Cada Big Mac representa un gesto de solidaridad que se transforma en oportunidades concretas: acompañar a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria y construyan su propio proyecto de vida", sostuvo.
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Lectura rápida
¿Qué evento realizará McDonald's? McDonald's realizará el Gran Día, donde destinará el 100% de las ventas del Big Mac a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.
¿Quiénes se beneficiarán con la recaudación? Los fondos serán utilizados por Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos para apoyar programas de cuidado y acompañamiento educativo.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se realizará el viernes 13 de noviembre.
¿Dónde se podrá participar? La participación estará disponible en todos los restaurantes de McDonald's en el país, así como en su aplicación y plataformas de delivery.
¿Por qué es importante esta iniciativa? La iniciativa busca generar apoyo concreto a familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la solidaridad de la comunidad.