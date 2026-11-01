Fito Páez puso fecha a su show en Rosario: “Vamos a tirar a la ciudad por la ventana”
El músico confirmó que se presentará el 19 de diciembre en su ciudad natal. Compartió la fecha en un video junto a su banda tras un concierto en La Plata. El regreso ya estaba previsto para ese mes y aún no se precisó el lugar.
01/11/2026 | 18:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura del video mejorada con IA
Fito Páez le puso fecha a su próximo recital en Rosario: será el 19 de diciembre. El regreso a su ciudad ya estaba previsto para ese mes, pero faltaba conocer el día del encuentro con el público.
El músico lo confirmó en un video publicado en redes sociales, rodeado de su banda y colaboradores, después de una presentación en La Plata. “Vamos a retomar en Rosario el día 19 de diciembre y vamos a tirar a la ciudad por la ventana”, anticipó.
Mientras compartía saludos y bromas con su equipo, Páez celebró el cierre de una etapa de la gira Sale el Sol. En el mensaje no precisó dónde se realizará el espectáculo ni brindó información sobre las entradas.
El artista también agradeció al público por acompañarlo y habló de lo que significa seguir haciendo música. “Amamos la música y le damos las gracias a todos los que nos permiten hacerlo, porque es lo que más nos gusta”, expresó.
Sobre el concierto que acababa de ofrecer en La Plata, lo describió como “una noche inolvidable” y “un concierto hermoso, delicadísimo”.
Lectura rápida
¿Qué fecha anunció Fito Páez para su recital en Rosario?
El recital de Fito Páez en Rosario será el 19 de diciembre.
¿Quién confirmó el recital y en qué medio?
Fito Páez confirmó el recital en un video publicado en redes sociales.
¿Cuándo se celebrará el recital en Rosario?
El recital se celebrará el 19 de diciembre.
¿Dónde se realizó la presentación previa al anuncio del recital?
La presentación previa al anuncio del recital se realizó en La Plata.
¿Qué expresó Fito Páez sobre el significado de hacer música?
Fito Páez expresó que ama la música y agradeció al público por permitirle seguir haciéndola.