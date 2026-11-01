Fito Páez puso fecha a su show en Rosario: “Vamos a tirar a la ciudad por la ventana”

Fito Páez le puso fecha a su próximo recital en Rosario: será el 19 de diciembre. El regreso a su ciudad ya estaba previsto para ese mes, pero faltaba conocer el día del encuentro con el público.

El músico lo confirmó en un video publicado en redes sociales, rodeado de su banda y colaboradores, después de una presentación en La Plata. “Vamos a retomar en Rosario el día 19 de diciembre y vamos a tirar a la ciudad por la ventana”, anticipó.

Mientras compartía saludos y bromas con su equipo, Páez celebró el cierre de una etapa de la gira Sale el Sol. En el mensaje no precisó dónde se realizará el espectáculo ni brindó información sobre las entradas.

El artista también agradeció al público por acompañarlo y habló de lo que significa seguir haciendo música. “Amamos la música y le damos las gracias a todos los que nos permiten hacerlo, porque es lo que más nos gusta”, expresó.

Sobre el concierto que acababa de ofrecer en La Plata, lo describió como “una noche inolvidable” y “un concierto hermoso, delicadísimo”.