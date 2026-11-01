Desarrollan una app para denunciar delitos y mapear la inseguridad en Argentina

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Nicolás Sabo, hijo de Roberto Sabo, un kiosquero que fue asesinado por delincuentes en Ramos Mejía, ha desarrollado una aplicación que busca que los ciudadanos puedan denunciar delitos de forma más accesible. La herramienta, que se describe como "un mapa de la inseguridad".

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Nicolás explicó cómo surgió esta iniciativa: "Hace dos viernes hicimos una juntada de vecinos en Ramos y uno de los temas que se planteó es que no hay un mapa de la inseguridad, no hay datos oficiales de denuncias o delitos que hayan sucedido".

Utilizando su conocimiento en programación, Nicolás comenzó a trabajar en la app junto a una inteligencia artificial llamada Claude. Inicialmente, se centró en La Matanza, pero a medida que la demanda creció, decidió expandirla a otras localidades, incluyendo Córdoba, y ahora la aplicación tiene un alcance nacional.

La app, titulada "Mapa de la Inseguridad en Argentina", se alimenta de información proveniente de medios de comunicación a nivel nacional, provincial y local. Además, permite a los usuarios reportar incidentes a través de la opción "¿Te pasó algo? Que se vea", facilitando así la denuncia de hechos delictivos en sus áreas.

"La página te lleva a hacer la denuncia también a la fiscalía o comisaría que te corresponda, pero a veces la gente no quiere por el tiempo que lleva o a dónde te hacen ir", comentó Nicolás, aludiendo a la resistencia que algunos ciudadanos sienten ante el proceso formal de denuncia.

La aplicación se basa en estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal, que incluye datos de 525 municipios y departamentos de las 24 provincias, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación (datos.gob.ar).

Los delitos en la aplicación están codificados por colores para facilitar su identificación: el homicidio se marca en rojo, el robo en gris, el narcotráfico en verde, el secuestro en violeta, el abuso en rosa, la balacera en naranja, el robo de auto o moto en azul y los motochorros en amarillo.

Nicolás destacó que a pesar de los desafíos iniciales, la aplicación ha tenido una excelente acogida. "Fue mucha prueba y error, pero tuvo muy buena repercusión", expresó, visiblemente satisfecho con la respuesta de la comunidad.