Una dura sanción a Lawson beneficia a Colapinto: cómo quedó la grilla de largada del GP de México

Franco Colapinto recibió una buena noticia de cara al Gran Premio de México de Fórmula 1: largará desde el 11° puesto, luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionara a Liam Lawson por una infracción técnica en su monoplaza.

El piloto argentino de Alpine había terminado 12° en la clasificación de este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras quedar eliminado en la Q2. Sin embargo, la penalización al representante de Racing Bulls modificó el orden de salida y le permitió avanzar una posición.

Lawson había conseguido el noveno lugar en la clasificación, pero finalmente partirá desde el fondo de la grilla, en el puesto 22. La sanción también benefició a los pilotos que estaban ubicados detrás suyo.

Por qué sancionaron a Liam Lawson

La FIA informó que el monoplaza de Lawson incumplió el requisito mínimo de potencia del sistema MGU-K inmediatamente después de cruzar la línea de llegada en su vuelta más rápida de la Q2.

La infracción estuvo relacionada con la gestión de la potencia eléctrica y la energía del sistema de recuperación ERS-K. Según los datos analizados por los comisarios, el auto redujo la demanda de potencia máxima y la energía eléctrica a un ritmo o de una manera que no estaba permitida por el reglamento técnico.

La responsabilidad de este tipo de irregularidades corresponde al equipo, encargado de la calibración y del software que administra la entrega de potencia del motor.

Como consecuencia, los tiempos registrados por Lawson fueron invalidados y la FIA dispuso que largue desde la última posición.

Colapinto, un puesto más adelante en la grilla

La sanción representa una oportunidad para Colapinto, que había conseguido el 12° lugar en la clasificación después de una jornada exigente.

El argentino había avanzado a la Q2 con lo justo y luego marcó un tiempo de 1:17.640, insuficiente para meterse entre los diez mejores. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, sí logró acceder a la Q3 y finalmente partirá desde el décimo puesto.

Con la modificación de la grilla, Colapinto comenzará 11°, a un lugar de su compañero y con la posibilidad de acercarse a los puestos de puntos desde el inicio de la competencia.

Así quedó la grilla

1)Lewis Hamilton (Ferrari).

2)George Russell (Mercedes).

3)Charles Leclerc (Ferrari).

4)Kimi Antonelli (Mercedes).

5)Max Verstappen (Red Bull).

6)Lando Norris (McLaren).

7)Isack Hadjar (Red Bull).

8)Arvid Lindblad (Racing Bulls).

9)Pierre Gasly (Alpine).

10)Nico Hülkenberg (Audi).

11)Franco Colapinto (Alpine).

12)Oscar Piastri (McLaren).

13)Gabriel Bortoleto (Audi).

14)Oliver Bearman (Haas).

15)Carlos Sainz (Williams).

16)Alexander Albon (Williams).

17)Fernando Alonso (Aston Martin).

18)Ryo Hirakawa (Haas).

19)Lance Stroll (Aston Martin).

20)Sergio Pérez (Cadillac).

21)Valtteri Bottas (Cadillac).

22)Liam Lawson (Racing Bulls).

Lawson, complicado en medio de las dudas sobre su futuro

La penalización representa un contratiempo para Lawson, que deberá remontar desde el último lugar en una carrera exigente.

El neozelandés atraviesa además un momento de incertidumbre en Racing Bulls, ya que la escudería todavía no confirmó su continuidad para la temporada 2027.

El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera tendrá una extensión de 71 vueltas y a Lewis Hamilton como poleman, luego de conseguir el mejor tiempo de la clasificación con Ferrari.