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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Tucumán presentará un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 18° y 32°. La humedad será del 73% y el viento soplará a 3 m/s.

01/11/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas variables

FOTO: Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas variables

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Este domingo 1 de noviembre, el clima en Tucumán se caracterizará por la presencia de lluvias ligeras, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 73%, lo que genera un ambiente algo pesado, especialmente para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto a las condiciones actuales, se reporta un estado del cielo con light rain, lo que indica que se esperan precipitaciones durante el día. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este. La presión atmosférica se mantiene en 1007 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en la atmósfera.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 32°. A lo largo del día, se espera que las lluvias sean intermitentes, lo que podría generar un ambiente fresco en las horas más cálidas. La combinación de la humedad y las lluvias puede hacer que la sensación térmica se mantenga elevada, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el lunes 2 de noviembre la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. Para el martes 3, se espera una mínima de 22° y una máxima de 34°, también con lluvias moderadas. El miércoles 4, las temperaturas oscilarán entre 19° y 24°, con lluvias ligeras, mientras que el jueves 5 se prevé un clima más nublado, con mínimas de 17° y máximas de 31°.

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