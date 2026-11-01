Investigación revela que la estrella de mar corona de espinas ayuda a los corales del Gran Barrera

FOTO: La estrella de mar corona de espinas y su impacto en los corales

La estrella de mar corona de espinas (COTS) es conocida por su capacidad destructiva en los arrecifes de coral, pero una nueva investigación de la Universidad de Sídney sugiere que, bajo ciertas condiciones, estos depredadores pueden desempeñar un papel positivo en la salud de los ecosistemas de coral. El estudio, realizado en el Gran Barrera de Coral, demostró que cerca del 75% de los eventos de alimentación de estas estrellas dejan tejido de coral vivo, en lugar de destruir colonias enteras.

Desde la década de 1960, el Gran Barrera ha sufrido cuatro grandes brotes de COTS, que ocurren aproximadamente cada 15 años. La disminución de depredadores naturales, como los tritones y algunas especies de peces de arrecife, ha hecho que el ecosistema marino sea más vulnerable a estos eventos destructivos.

En la investigación publicada en la revista Ecology and Evolution, los científicos examinaron las cicatrices de alimentación y el tejido vivo restante en la estación de investigación One Tree Island, ubicada en el Gran Barrera de Coral. En estos sitios, las poblaciones de COTS se mantienen relativamente bajas debido a la presencia de poblaciones saludables de peces.

Los resultados revelaron que, en un estudio liderado por la doctora Shawna Foo, el tejido de coral vivo sobrevivió en casi el 75% de los eventos de alimentación observados. "En One Tree Reef, las COTS parecen consumir una cantidad relativamente constante de coral en cada comida y luego se mueven, en lugar de demoler toda la colonia de coral", explicó la doctora Foo, quien es investigadora en la Escuela de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Sídney.

Este hallazgo sugiere que pequeñas poblaciones de COTS pueden jugar un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas de arrecifes de coral. Algunas especies de coral crecen rápidamente y pueden ocupar grandes áreas, limitando el espacio disponible para variedades de crecimiento más lento. Al alimentarse de estas especies dominantes, las COTS pueden crear oportunidades para que otros corales sobrevivan y se establezcan.

Los investigadores observaron que los fragmentos sobrevivientes de corales de la familia Acroporidae no se regeneraron en las áreas dañadas por la alimentación de las COTS, mientras que el crecimiento ocurrió principalmente entre los corales de crecimiento más lento como Montipora y Porites. "Al alimentarse de corales de crecimiento rápido como Acropora, las poblaciones de COTS de baja densidad crean espacio para que las especies de coral de crecimiento más lento persistan, ayudando a aumentar la diversidad de corales", agregó la doctora Foo.

A pesar de estos beneficios potenciales, los investigadores advierten que los brotes grandes de COTS siguen siendo una amenaza seria. Cuando sus números aumentan drásticamente, pueden destruir extensas áreas de coral, dejando a los arrecifes en dificultades para recuperarse. La diferencia clave radica en si las poblaciones de COTS se mantienen a niveles naturalmente manejables o crecen hasta convertirse en brotes destructivos.

El estudio sugiere que eliminar todas las COTS puede no ser el mejor enfoque una vez que se ha controlado un brote. La doctora Maria Byrne, coautora de la investigación, destacó que los resultados son consistentes con la hipótesis de perturbación intermedia, que sostiene que los ecosistemas pueden beneficiarse de perturbaciones moderadas ocasionales que evitan que una sola especie se vuelva demasiado dominante. En este sentido, las COTS pueden ser un ejemplo de este proceso natural de equilibrio.